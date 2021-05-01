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تركيا: نحو 200 معتقل خلال محاولة تنظيم مسيرة بيوم عيد العمال العالمي

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 18:06

تركيا: نحو 200 معتقل خلال محاولة تنظيم مسيرة بيوم عيد العمال العالمي
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

قمعت قوات الشرطة التركية، اليوم السبت، مسيرة بمناسبة عيد العمال العالمي في إسطنبول، واعتقلت أكثر من مئتي متظاهر، تحت ذريعة خرق حظر تفرضه السلطات منعا لتفشي فيروس كورونا.

وأفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" أن السلطات اعتقلت مئة متظاهر على الأقل أثناء محاولتهم التوجّه إلى ساحة "تقسيم" وغيرها من المواقع القريبة بما فيها شارع "استقلال" الشهير.

(أ ب)

ودفع عناصر الشرطة حشدا للتراجع باستخدام دروعهم بينما جرّ آخرون عددا من المتظاهرين بعيدا عن المكان.

وتفرض السلطات إغلاقا كاملا في تركيا منذ 29 نيسان/أبريل نظرا لتسبب الموجة الثالثة من الوباء بأعداد وفيات يومية قياسية. وتوفي نحو 394 شخصا جرّاء كوفيد-19 في تركيا، الجمعة، بحسب بيانات رسمية.

(أ ب)

وتشهد ساحة "تقسيم" صدامات عادة يوم عيد العمال منذ أدت مواجهات فيها إلى مقتل 34 شخصا في الأول من أيار/مايو عام 1977، خلال فترة اضطرابات في تاريخ تركيا الحديث.

وشاركت السبت مجموعة صغيرة بقيادة "اتحاد نقابات العمال التركية الفعلية" في مناسبة مرخّصة رسميا في ساحة "تقسيم".

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 11 شخصا على الأقل اعتقلوا في أنقرة لدى محاولتهم تنظيم مسيرات بمناسبة عيد العمال.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يوم العمال العالمي
#الأول من أيار
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