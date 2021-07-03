روسيا تحذر من تحول الانسحاب الأميركي من أفغانستان لتمركز جديد في آسيا الوسطى

حذّرت روسيا، أمس، الجمعة، من تحول انسحاب القوات الأميركية من أفعانستان إلى إعادة تمركز عسكري جديد في دول آسيا الوسطى، بحسب ما جاء في تصريحات صدرت عن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف.

وقال كابولوف، في تصريحات صحفية أدلى بها كابولوف، الجمعة، لوكالة أنباء "ريا" الروسية، حول مستجدات الوضع في أفغانستان، إنه "لا ينبغي أن تتحول عملية انسحاب القوات الأميركية، إلى إعادة تمركز جديد في دول آسيا الوسطى".

وأكد كابولوف على ضرورة حل الأزمة الحالية في أفغانستان عبر تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، تراعي مشاركة ممثلين عن أكبر القوى السياسية والعرقية.

وأشار كابولوف إلى أهمية عدم تحول عملية انسحاب القوات الأميركية المقرر بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، إلى إعادة انتشار جديدة في دول آسيا الوسطى، مشددًا على قدرة الأفغان على حل مشاكلهم بأنفسهم دون تدخل خارجي.

(أ ب)

وأعرب كابولوف عن أمله في أن تبدأ عملية التفاوض بين أطراف الصراع في أفغانستان في أقرب فرصة، ما سيمهد الطريق لتحسن الأوضاع العامة في البلاد.

وأمس، الجمعة، أعلن مسؤولون أميركيون، أن الجيش أخلى قاعدة "باغرام" الجوية، وسلمها إلى قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، وذلك بعد ما يقرب من عقدين من الزمن.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أميركيين (لم تسمهم) قولهم إنه تم "تسليم القاعدة الجوية الواقعة وسط البلاد إلى قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية بالكامل".

واستطرد أحد المسؤولين قائلا إن "قائد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان، الجنرال أوستن س. ميللر، لا يزال يحتفظ بجميع القدرات والسلطات لحماية القوات".

وفي آخر بيان لها، أفادت القيادة العسكرية المركزية الأميركية، بأن نسبة الانسحاب من أفغانستان تجاوزت 50%، وتم تسليم 6 قواعد عسكرية للقوات الأفغانية، فيما لم تعلن رسميا بعد عن عدد القوات المنسحبة.

وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان، منذ مطلع أيار/ مايو الماضي، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية بأمر من الرئيس جو بايدن في نيسان/ أبريل، المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.