إيران تتهم إسرائيل بهجوم تخريبي استهدف منشأة كرج

وجهت إيران اليوم، الثلاثاء، اتهاما لإسرائيل بشن هجوم تخريبي، الشهر الماضي، استهدف منشأة نووية مدنية في مدينة كرج بالقرب من العاصمة، وفقا لوكالة أنباء إرنا الرسمية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، علي ربيعي، إن الهجوم سعى إلى إفشال المحادثات الجارية في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، من خلال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، "لكن مثل هذه التصرفات ستزيد إيران قوة".

وأضاف ربيعي أنه "قام النظام الصهيوني بهذه الأعمال للإشارة إلى أنه قادر على وقف إيران وأنه لا داعي للحوار معها. لكن كلما حدث تخريب، ازدادت قوتنا."

وأعلنت إيران تفاصيل محدودة عن الهجوم، الذي قالت إنه استهدف مجمعا نوويا مترامي الأطراف يقع في مدينة كرج، التي تبعد 40 كيلومترا شمال غربي العاصمة طهران.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن، في 23 حزيران/يونيو، عن محاولة للهجوم على مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال ربيعي، أمس، إن هناك أضرارا في السقف وإن "الأضرار التي لحقت بالمعدات لم تكن ملحوظة"، مضيفا أنه "حدثت فجوة في سقف أحد السقائف الصناعية، لذا أزيل السقف لإصلاحه".

وذكرت تقارير أن الموقع الذي تم الهجوم عليه كان أحد مواقع تصنيع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، وأنه يعني انتكاسة كبيرة لبرنامج الجمهورية الإسلامية لتخصيب اليورانيوم للأسلحة النووية.