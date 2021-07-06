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العراق: جنود أميركيون يسقطون مسيّرة مفخّخة فوق سفارة بلدهم في بغداد

تاريخ النشر: 06/07/2021 - 02:02

العراق: جنود أميركيون يسقطون مسيّرة مفخّخة فوق سفارة بلدهم في بغداد
من قصف سابق طال المنطقة التي تحوي السفارة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أسقطت القوات الأميركية في العراق، ليل الإثنين-الثلاثاء، طائرة مسيّرة مفخّخة أثناء تحليقها فوق سفارة الولايات المتّحدة في بغداد، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف قاعدة غرب العراق، تضمّ جنودا أميركيين، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية عراقية.

وأطلقت أنظمة الدفاع الجوي الأميركية صواريخَ ليل الإثنين الثلاثاء، في سماء العاصمة العراقية، في حين أكّدت مصادر أمنية عراقية أنّ هذه الصواريخ اعترضت الطائرة المسيّرة المفخّخة، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن نقيب في الشرطة العراقية، لم تسمّه، قوله إن "السفارة الأميركية أطلقت صافرات الإنذار، وبعدها تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي الأميركية (سي رام) وأطلقت عدة رشقات باتجاه جسم غريب بالقرب من السفارة في المنطقة الخضراء".

وأوضح المصدر أن "الجسم الغريب غير معروف، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه طائرة مسيرة".

وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية، إلى جانب القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات أميركية إلى هجمات بواسطة صواريخ الكاتيوشا أو الطائرات المسيرة المفخخة.

وتتهم واشنطن، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأميركيين في العراق.

وكانت فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأميركية في العراق، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان العراقي عام 2020 والقاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#القوات الأميركية في العراق
#العراق
#بغداد
#المنطقة الخضراء
#طائرة مسيرة
#السفارة الأميركية في العراق

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