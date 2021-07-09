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"فيروس الجوع يتكاثر" عالميًّا: موت 11 شخصا كل دقيقة

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 15:39

"فيروس الجوع يتكاثر" عالميًّا: موت 11 شخصا كل دقيقة
طفل أثيوبي رفقة والدته (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يتسبب الجوع بفقدان 11 شخصا، حيواتهم، كل دقيقة حول العالم، بحسب ما أعلنت منظمة "أوكسفام (Oxfam)" الخيرية.

وأصدرت المنظمة التي يقع مركزها بلندن، تقريرا بعنوان "فيروس الجوع يتكاثر"، الجمعة.

وأشار التقرير إلى موت 11 شخصا كل دقيقة بسبب الجوع حول العالم.

ولفت إلى أن وفيات الجوع في كل دقيقة يفوق وفيات فيروس كورونا والذي يتسبب في وفاة 7 أشخاص في الدقيقة.

وذكر التقرير أن وباء كورونا وأزمة المناخ تسببا في زيادة أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 40 %.

وأوضح أن الإنفاق العسكري العالمي زاد بمقدار 51 مليار دولار منذ بداية جائحة كورونا، وهو ما يكفي لتغطية 6 أضعاف ونصف ما تحتاجه الأمم المتحدة لمكافحة الجوع.

التجويع... "سلاح حرب"

وذكر التقرير أن ما يقرب من 100 مليون شخص يعيشون في مناطق النزاع معرضون لخطر المجاعة.

وأضافت المنظمة أن البلدان التي تشهد صراعات مثل إثيوبيا وجنوب السودان وسورية واليمن؛ تُمنع فيها المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين، ويستخدم التجويع كـ"سلاح حرب".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الجوع
#فيروس كورونا
#أمن غذائي
#سورية
#اليمن
#مساعدات غذائية

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