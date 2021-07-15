  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مايك بنس: الصين تشكل خطرا على أميركا ويجب مناهضتها

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 09:09

مايك بنس: الصين تشكل خطرا على أميركا ويجب مناهضتها
الصين بطريقها لتصبح "إمبراطورية للشر" (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

قال نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، إن الصين في طريقها إلى أن تصبح "إمبراطورية للشر"، التي من شأنها أن تشكل خطرا على الولايات المتحدة أكبر مما كان يمثله الاتحاد السوفيتي في حقبة الحرب الباردة.

ودعا نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يعتقد أنه يفكر في الترشح للرئاسة في انتخابات 2024، الرئيس الحالي جو بايدن إلى مواجهة الصين بقوة أكبر على جبهات عدة بما في ذلك مصدر فيروس كورونا و "الاستعمار الجديد" للدولة الاسيوية العملاقة.

وقال بنس في كلمة في مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" إن "الحزب الشيوعي الصيني يشكل أكبر تهديد لازدهارنا وأمننا وقيمنا على وجه الأرض".

وأضاف "قد لا تكون الصين إمبراطورية للشر لكنها تعمل بجد كل يوم لتصبح كذلك"، مشيرا إلى أن "الصين الشيوعية وفي جوانب كثيرة، تشكل تحديا للولايات المتحدة أكبر مما كان يمثله الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة".

وتبنى ترامب وبنس موقفا مناهضا للصين المنافسة الاقتصادية للولايات المتحدة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية وتحميل بكين مسؤولية انتشار كورونا.

وأشاد ترامب مرات عدة بالرئيس شي جينبينغ في الأيام الأولى للوباء لشفافية الصين واحترافها في استجابتها للصحة العامة، قبل أن ينتقل إلى انتقاد بكين ووصف كورونا بأنه "فيروس صيني".

وقال بنس إنه بدلا من "الزحف" إلى الصين، يجب على إدارة بايدن أن تطالب بكين بـ"كشف مصدر فيروس كورونا"، مكررا ما قاله ترامب إن الأدلة تشير إلى أن فيروس كورونا قد تسرب من معمل ووهان.

وأمر بايدن في أيار/مايو بفتح تحقيق في مصادر كوفيد.

وقال بنس إنه يعتقد أن الصين "تشعر بضعف في هذه الإدارة الجديدة"، وطالب بايدن باتخاذ خطوات أخرى ضد بكين.

وحث الرئيس على "فصل" الاقتصاد الأميركي عن الصين في الصناعات التي تعتبر ضرورية للأمن القومي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تايوان، وخفض الواردات الصينية والمطالبة بنقل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 من بكينـ ما لم تقدم بيانات حقيقية عن أصل كوفيد وتكف عن اضطهاد أقلية الأويغور المسلمة.

كما دعا إلى موقف أميركي جريء لمنع الصين من بناء قاعدة عسكرية في نصف الكرة الأرضية الغربي. وقال بنس "يجب على الرئيس أن يوضح أن نصف الكرة الغربي محظور على الاستعمار الجديد للصين".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الصين
#أميركا
#مايك بنس
#جو بايدن

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بريطانيا تسجّل أعلى حصيلة إصابات يوميّة بكورونا منذ 6 أشهر
بريطانيا تسجّل أعلى حصيلة إصابات يوميّة بكورونا منذ 6 أشهر

2021-07-15

إيران ترحل مفاوضات النووي لحين الانتقال الرئاسي
إيران ترحل مفاوضات النووي لحين الانتقال الرئاسي

2021-07-15

الجزائر: عفو رئاسي عن 100 معتقل من ناشطي الحراك
الجزائر: عفو رئاسي عن 100 معتقل من ناشطي الحراك

2021-07-14

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لنائبة وزير الداخلية الإسرائيلي السابقة

السجن 10 سنوات لنائبة وزير الداخلية الإسرائيلي السابقة

2021-07-14
الليكود يطرح قانونين لمنع فتح القنصلية الأميركية وضمّ بالضفة

الليكود يطرح قانونين لمنع فتح القنصلية الأميركية وضمّ بالضفة

2021-07-14
اعتقال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز قلنديا

اعتقال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز قلنديا

2021-07-14
العثور على جثّة شاب مقتولا في العيزريّة شرق القدس 

العثور على جثّة شاب مقتولا في العيزريّة شرق القدس 

2021-07-14
اتهام أربعة إيرانيين بالتخطيط لخطف صحافية أميركية

اتهام أربعة إيرانيين بالتخطيط لخطف صحافية أميركية

2021-07-14