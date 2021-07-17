  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الرئيس الكوبي ينكر "وجود احتجاجات" ضد نظامه

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 18:36

الرئيس الكوبي ينكر "وجود احتجاجات" ضد نظامه
اعتداء على متظاهر ضد النظام الكوبي (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

أنكر الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، اليوم السبت، كل الحديث عن اضطرابات في البلاد. وجاءت تصريحاته خلال تجمع تقدمه راؤول كاسترو وحضره آلاف الأنصار في هافانا.

وقال دياز كانيل إن "ما يراه العالم في كوبا كذبة"، مستنكرا نشر "صور مضللة" على شبكات التواصل الاجتماعي "حيث يتم التشجيع على تدمير الممتلكات". ويأتي ذلك بعد ستة أيام من تظاهرات تاريخية ضد النظام الشيوعي.

راؤول كاسترو وميغيل دياز كانيل (أ ب)

وأكد أن هناك "كراهية فاضحة على شبكات التواصل الاجتماعي" في وقت تم قطع الإنترنت على الهواتف المحمولة في الجزيرة من ظهر الأحد إلى صباح الأربعاء، قبل أن يعاد تشغيله بشكل متقطع.

وأضاف "ليست هناك حكومة تقمع شعبها" في كوبا، حيث أسفرت الاحتجاجات عن مقتل شخص وإصابة العشرات واعتقال أكثر من مئة.

وتابع الرئيس الذي يتهم الولايات المتحدة بإثارة احتجاجات 11 تموز/ يوليو "لم يتم ارتكاب أي كذبة من طريق الصدفة أو الخطأ. كل ذلك يندرج في إطار حسابات باردة في بنود حرب غير تقليدية".

وهتفت الحشود التي أتت فجرا تلبية لدعوة مراكز العمل والجامعات في الجادة الساحلية في هافانا "وُلِدَنا لنقهر لا لنُقهر!".

وجلس إلى جانبه الرئيس السابق راؤول كاسترو (90 عامًا) الذي اضطر لقطع تقاعده مؤقتًا نظرا لخطورة الوضع.

ووفقًا لصحيفة "غرانما"الرسمية تمت الدعوة إلى تجمعات مماثلة في مدن أخرى في البلاد مثل سانتياغو دي كوبا وبايامو وكاماغوي وسانتا كلارا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ميغيل دياز كانيل
#كوبا
#احتجاجات

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العراق: استقالة مديري مستشفيات عقب حريق الناصرية
العراق: استقالة مديري مستشفيات عقب حريق الناصرية

2021-07-17

اليونان تفرض تقييدات احترازية لمواجهة انتشار كورونا
اليونان تفرض تقييدات احترازية لمواجهة انتشار كورونا

2021-07-17

السلطات الهنديّة تهدم آلاف المنازل في قرية محاذية لنيودلهي
السلطات الهنديّة تهدم آلاف المنازل في قرية محاذية لنيودلهي

2021-07-17

الأكثر قراءة

أيديولوجيا

أيديولوجيا "إذا استفزيتم فتح"

2021-07-16
العدوان على غزة: سائقو شاحنات عرب أحبطوا مناورة للجيش الإسرائيلي

العدوان على غزة: سائقو شاحنات عرب أحبطوا مناورة للجيش الإسرائيلي

2021-07-16
الاحتلال يدرس تقديم

الاحتلال يدرس تقديم "تسهيلات اقتصادية" للسلطة الفلسطينية

2021-07-16
855 إصابة بكورونا وإلزام العائدين من عدّة دول بينها تركيا بحجر صحيّ

855 إصابة بكورونا وإلزام العائدين من عدّة دول بينها تركيا بحجر صحيّ

2021-07-16
مصرع طالبة جامعية من الطيبة غرقا

مصرع طالبة جامعية من الطيبة غرقا

2021-07-16