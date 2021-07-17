  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

من أصدر الأمر المباشر باغتيال رئيس هايتي؟

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 12:45

من أصدر الأمر المباشر باغتيال رئيس هايتي؟
احتجاجات غاضبة أعقبت اغتيال مويز (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

حددت الشرطة الكولومبية، أمس، الجمعة، مسؤولا سابقا في وزارة العدل الهايتية على أنه الشخص الذي أبلغ اثنين من المرتزقة الكولومبيين بأن مهمتهما كانت اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وقال قائد الشرطة الكولومبية، الجنرال خوسيه فارغاس، إن جوزيف فيليكس باديو "وهو مسؤول سابق في وزارة العدل عمل في وحدة مكافحة الفساد مع أجهزة الاستخبارات العامة" التقى اثنين من المرتزقة الكولومبيين، في بور أو برنس.

وأثناء هذا اللقاء، أُبلغ العسكريان الكولومبيان السابقان دوبيرني كابادور وهيرمان ريفيرا "أنهما سيعتقلان رئيس" هايتي، كما قال فارغاس في مؤتمر صحافي.

وأضاف أنه "قبل أيام قليلة (من السابع من تموز/ يوليو)، أبلغ جوزيف فيليكس باديو (...) كابادو وريفيرا بأن ما عليهما القيام به هو اغتيال رئيس هايتي".

إلا أن الشرطة الكولومبية لم توضح ما إذا كان جوزيف فيليكس باديو قد تصرف بناء على أوامر جهات راعية أو الأسباب التي دفعته إلى إعطاء الأمر باغتيال مويز.

وقتلت الشرطة الهايتية كابادور واعتقلت ريفيرا.

وقتل جوفينيل مويز (53 عاما) في السابع من تموز/ يوليو في مقر إقامته في بور أو برنس على يد عنصر مسلح. واعتقلت الشرطة الهايتية نحو عشرين شخصا بينهم 18 كولومبيا وثلاثة هايتيين يحملون الجنسية الأميركية أيضا.

وذكرت الشرطة الهايتية التي تتعاون معها الشرطة الكولومبية، أنه تم التخطيط لاغتيال الرئيس الهايتي في جمهورية الدومينيكان المجاورة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#هايتي
#كولومبيا
#جوفينيل مويز

حوارات

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل في احتجاجات على نقص المياه جنوب غرب إيران
قتيل في احتجاجات على نقص المياه جنوب غرب إيران

2021-07-17

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا: مصرع 153 بينهم 133 في ألمانيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا: مصرع 153 بينهم 133 في ألمانيا

2021-07-17

رغم احتدام المعارك: محادثات في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان
رغم احتدام المعارك: محادثات في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان

2021-07-17

الأكثر قراءة

أيديولوجيا

أيديولوجيا "إذا استفزيتم فتح"

2021-07-16
855 إصابة بكورونا وإلزام العائدين من عدّة دول بينها تركيا بحجر صحيّ

855 إصابة بكورونا وإلزام العائدين من عدّة دول بينها تركيا بحجر صحيّ

2021-07-16
الاحتلال يدرس تقديم

الاحتلال يدرس تقديم "تسهيلات اقتصادية" للسلطة الفلسطينية

2021-07-16
مصرع طالبة جامعية من الطيبة غرقا

مصرع طالبة جامعية من الطيبة غرقا

2021-07-16
إصابة حرجة لامرأة في جريمة إطلاق بأبو سنان

إصابة حرجة لامرأة في جريمة إطلاق بأبو سنان

2021-07-16