فرنسا: 3 آلاف موظّف صحة أُوقفوا عن العمل لرفضهم التطعيم

أوقفت وزارة الصحة الفرنسية، نحو 3000 موظّف في قطاع الصحة عن العمل، لرفضهم تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلن وزير الصحة، أولفييه فيران، اليوم الخميس.

وأوضح فيران في تصريح لإذاعة "آر تي إل" المحلية، أن بلاده تفرض إلزامية تطعيمِ عاملي قطاع الصحة بلقاحات مضادة لكورونا.

وأضاف أن فرنسا لديها قرابة 2.7 مليون عامل في قطاع الصحة، وقد تم تطعيم غالبيتهم ضد كورونا.

وشدد على أن الوزارة أوقفت نحو 3 آلاف عامل عن العمل لرفضهم التطعيم ضد كورونا، مستدركا أن هذا الوضع مؤقت وأن قسما كبيرا من هؤلاء قرروا تلقي جرعات لقاح ضد الفيروس.

كما أعلن الوزير الفرنسي، استقالة عشرات العاملين في قطاع الصحة لرفضهم إلزامية التطعيم عليهم ضد كورونا.

وفي 9 آب/ أغسطس دخلت حيز التنفيذ إلزامية تطعيم كافة كوادر القطاع الصحي والإطفاء بزمن أقصاه 15 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وعلى مدار الأسابيع التسعة الماضية، احتج مئات الآلاف من الأشخاص على هذا الإجراء في جميع أنحاء فرنسا في كل يوم سبت.