  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

فرنسا تستدعي سفيريها في أستراليا والولايات المتحدة للتشاور

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 23:57

فرنسا تستدعي سفيريها في أستراليا والولايات المتحدة للتشاور
ماكرون (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استدعت فرنسا، الجمعة، سفيريها لدى أستراليا والولايات المتحدة على خلفية أزمة صفقة الغواصات بين واشنطن وكانبرا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، إيف جان لودريان في بيان، نُشِر في موقع الوزارة إن الاستدعاء "جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون".

وأضاف البيان أن الاستدعاء "تم بشكل فوري، من أجل التشاور" في أعقاب إعلان أستراليا إلغاء صفقة غواصات أبرمتها عام 2016 مع شركة فرنسية، واستعاضت بأخرى تعمل بالطاقة النووية بشراكة مع الولايات المتحدة.

ووصف البيان ما أقدمت عليه أستراليا بأنه "سلوك غير مقبول بين الشركاء والحلفاء".

والأربعاء الماضي، وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إنشاء تعاون أمني جديد تحت اسم "AUKUS"، من بين أهدافه مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا تكنولوجيا الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية مع أستراليا.

وأدت اتفاقية "AUKUS" إلى تعليق برنامج الغواصة الهجومية الذي تنفذه أستراليا مع فرنسا منذ أعوام، حيث كلّف 43 مليار دولار في البداية، ثم وصل إلى 90 مليار دولار.

بودكاست عرب 48

#فرنسا
#أميركا

حوارات

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

د. مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"
د. مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"

2021-08-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

2021-09-18

"طالبان" تستبدل وزارة المرأة بوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
"طالبان" تستبدل وزارة المرأة بوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

2021-09-17

لبنان: الحكومة توقع عقدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي
لبنان: الحكومة توقع عقدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي

2021-09-17

الأكثر قراءة

واشنطن وباريس... أزمة مفتوحة

واشنطن وباريس... أزمة مفتوحة

2021-09-17
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

2021-09-17
مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد

مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد

2021-09-17
هل زُوّرت معطيات إسرائيل؟ اتهام مسؤولة بالبنك الدولي بتعديل معطيات الصين

هل زُوّرت معطيات إسرائيل؟ اتهام مسؤولة بالبنك الدولي بتعديل معطيات الصين

2021-09-17
اعتداء على مسجد صرفند المهجرة

اعتداء على مسجد صرفند المهجرة

2021-09-17