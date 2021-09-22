ستة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا أعطيت عالميًّا

أُعطيت ستة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العالم.

يأتي ذلك مع استمرار عدم التكافؤ في الحصول على هذه الجرعات، ففي حين بدأت نحو 15 دولة باعطاء الجرعة الثالثة، لا تزال وتيرة التلقيح في البلدان الفقيرة وخصوصا الأفريقية بطيئة جدا.

وأعطيت 6,008 مليارات جرعة في كل أنحاء العالم وفقا لتقرير أعدته وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء.

ويتقدم التلقيح في العالم بوتيرة منتظمة منذ ثلاثة أشهر، وتم بلوغ ستة مليار جرعة في 29 يوما، وأربعة مليارات وخمسة مليارات في 30 و26 يوما على التوالي.

وتم الوصول إلى المليار الأول من الجرعات خلال 140 يومًا.

وتريد واشنطن أن يضع المجتمع الدولي هدفا بتلقيح 70% من الأشخاص بشكل كامل في كل بلد في غضون عام. وهي عتبة لم تبلغها بعد الولايات المتحدة حيث أقل من 55% من السكان مُلقحون بالكامل، وحققتها أقلية صغيرة فقط من البلدان بما في ذلك سبع دول من الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا والبرتغال وإسبانيا.

ومع 2,18 مليار جرعة، أعطت الصين أربع جرعات من كل عشر في العالم، تليها الهند بـ826,5 مليونا، والولايات المتحدة بـ386,8 مليونا، من حيث الأرقام المطلقة.

لكن نسبة إلى عدد السكان، وبين البلدان التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، يتصدر الشرق الأوسط القائمة مع إعطاء الإمارات 198 جرعة لكل 100 نسمة وأكثر من 81% من سكانها أنهوا التلقيح.

تليها أوروغواي بـ175 جرعة، واسرائيل بـ171، وكوبا 163، وقطر بـ162، والبرتغال بـ154.

وقامت غالبية هذه البلدان بتحصين قسم كبير من سكانها بشكل كامل. وبعض البلدان مثل الإمارات وإسرائيل وأوروغواي بدأت بإعطاء الجرعة الثالثة لإطالة فترة تحصين الأشخاص الملقحين بالكامل.

وإن كانت معظم البلدان الفقيرة أطلقت الآن حملات التلقيح، وذلك بفضل آلية "كوفاكس"، وأخيرا بفضل تبرع بلدان غنية بلقاحات فائضة، فإن التحصين ضد كوفيد ما زال غير متكافئ، فقد أعطت البلدان ذات "الدخل المرتفع" (كما حددها البنك الدولي) ما معدله 124 جرعة لكل 100 نسمة، مقارنة بأربع جرعات فقط في البلدان "المنخفضة الدخل".

ومع ذلك، أحرز تقدم في هذه البلدان أخيرا، وذلك بفضل التبرعات بالجرعات الفائضة في الدول الغنية خصوصا من لقاحي "أسترازينيكا"/ "أكسفورد"، و"جونسون آند جونسون".

وما زالت إفريقيا القارة الأكثر تأخرا في حملات التلقيح، مع إعطائها 10 جرعات لكل 100 نسمة، أي 8 مرات أقل من المتوسط العالمي 77.

وهناك ثلاث دول لم تبدأ حملة التلقيح بعد هي: بوروندي وإريتريا وكوريا الشمالية.