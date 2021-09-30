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ترسانة كوريا الشمالية: جلسة طارئة لمجلس الأمن وكيم جونغ يرفض الحوار

تاريخ النشر: 30/09/2021 - 08:20

ترسانة كوريا الشمالية: جلسة طارئة لمجلس الأمن وكيم جونغ يرفض الحوار
كيم جونغ يرفض الحوار مع واشنطن (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، عرضا للحوار قدمته إليه الولايات المتحدة، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية بطلب من كلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخا فرط صوتي.

وأعتبر الزعيم الكوري الشمالي العرض الأميركي للحوار محاولة من واشنطن "لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.

ونقلت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية عن كيم قوله أمام "المجلس الأعلى للشعب" إنه "منذ تسلمت الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، فإن التهديد العسكري للولايات المتحدة وسياستها العدائية ضدنا لم يتغيرا على الإطلاق، لا بل أصبحا أكثر خداعا".

وفي ظل هذا التوتر الدبلوماسي، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تضمر لكوريا الشمالية "أي نوايا عدائية"، وتدعوها مجددا للدخول في حوار من دون أي شروط مسبقة، وذلك بعيد إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، أن دعوات الحوار الأميركية هدفها "إخفاء خداع الولايات المتحدة وأعمالها العدائية تجاه بلاده.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "سياستنا تهدف إلى مقاربة تدريجية وعملية لدبلوماسية جادة ودائمة مع كوريا الشمالية"، مجددا التأكيد على أن إدارة الرئيس جو بايدن، مستعدة للقاء مسؤولين كوريين شماليين من دون أي شروط مسبقة.

لكن المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمدة منذ فشل القمة التي عقدت في 2019، في هانوي بين كيم والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ومنذ تولى كيم جونغ-أون السلطة، طورت كوريا الشمالية برامجها التسلحية، لكنها لم تجر أي تجربة نووية أو بالستية لصواريخ عابرة للقارات منذ 2017.

والأربعاء أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الخميس، اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية بطلب من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن الجلسة ستعقد مبدئيا في الصباح خلف أبواب مغلقة، من دون أن يوضح ما إذا كان سيصدر في أعقابها بيان عن المجلس.

وأعلنت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، أنها اختبرت بنجاح صاروخاً انزلاقياً فرط صوتي، في ما يمكن أن يشكل أحدث تقدم للدولة المسلحة نوويا على صعيد تكنولوجيا الأسلحة.

وهذه ثالث تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية هذا الشهر. وكانت التجربة الأولى جرت على صاروخ كروز بعيد المدى في حين جرت التجربة الثانية على صواريخ بالستية قصيرة المدى.

بودكاست عرب 48

#كوريا الشمالية
#كيم جونغ-أون
#الولايات المتحدة
#مجلس الأمن الدولي
#تجارب صاروخية
#جو بايدن

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