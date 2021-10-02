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أميركا: 700 ألف وفاة إثر الإصابة بكورونا

تاريخ النشر: 02/10/2021 - 07:52

أميركا: 700 ألف وفاة إثر الإصابة بكورونا
نيويورك (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

وصل عدد الوفيات جراء تأثرهم من الإصابة بفيروس كورونا في الولايات الأميركية المتحدة، إلى 700 ألف حالة منذ انتشار الفيروس وذلك وفقًا لإحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز.

تسجيل الولايات المتحدة 700,258 وفاة بالإجمال يعني أن معدل الوفيات اليومي يفوق الألف، في بلد تلقى 55,7% من سكانه اللقاح بالكامل بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبعد استجابة أولية للجائحة كانت محط انتقادات شديدة، نجحت الولايات المتحدة بتنظيم حملات تلقيح فعالة ضد كوفيد تعد الأفضل في العالم.

لكنها على الرغم من ذلك تجد نفسها وقد سجلت أعلى عدد وفيات في العالم، متقدمة على دول مثل الهند والبرازيل، بل إنها حتى تواجه ارتفاعا في عدد الاصابات بسبب تفشي متحورة دلتا الشديدة العدوى.

وفي حين وصلت أحدث موجات كوفيد الى ذروتها أواخر آب/ أغسطس في العالم، إلا أن الفيروس استمر في الانتشار خاصة في الولايات المتحدة.

وفي المقابل تباطأت بشكل كبير حملات التلقيح التي أطلقتها السلطات الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر، ووصلت إلى أعلى معدلاتها في نيسان/ أبريل مع إعطاء أكثر من أربعة ملايين جرعة يوميا في بعض الأحيان.

لكن وضع الأقنعة الواقية لا يزال يمثل عقبة أساسية لتحوله إلى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأميركيين، وقد سعى بعض حكام الولايات الجمهورييين كما في تكساس وفلوريدا الى حظر الزامية القناع بحجة ان ذلك يمثل خرقا للحريات الفردية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ولاية كاليفورنيا الديمقراطية، الجمعة، أن لقاحات كوفيد ستكون إلزامية لجميع الطلاب.

وفي واشنطن وضعت مئات آلاف الأعلام البيضاء على العشب أمام "ناشونال مول" القريب من البيت الأبيض إحياء لذكرى الذين توفوا بكوفيد في الولايات المتحدة.

وبلغ عدد الوفيات الاجمالي في العالم جراء الفيروس منذ تفشيه 4,8 مليون شخص، وفقا لإحصاء لوكالة "فرانس برس" بالاستناد إلى مصادر رسمية.

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#فيروس كورونا
#أميركا
#عدد الوفيات
#كوفيد

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