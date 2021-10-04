إيران: المحادثات مع السعودية "مستمرة على أفضل وجه"

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن محادثات بلاده مع الجانب السعودي "مستمرة على أفضل وجه"، في ظل مساعي لإعادة بناء العلاقات الثنائية.

وأضاف خطيب زادة في تصريحات صحافية، صدرت عنه اليوم، الإثنين، أن المفاوضات بين إيران والسعودية لا تزال مستمرة في بغداد وشملت قضايا إقليمية.

وأوضح أن عدة جولات جرت بين الجانبين في العاصمة العراقية، وتم تبادل الآراء حول كيفية ضمان بناء علاقات دائمة بين الدولتين.

وتابع: "تم مناقشة مختلف القضايا، وتركيزنا الأساسي هو العلاقات الثنائية".

ولم يؤكد خطيب زادة الأنباء التي تتحدث عن زيارة وفد سعودي إلى طهران لمناقشة إعادة فتح سفارة الرياض.

وعن المحادثات النووية في فيينا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تتطلع لاستئناف المفاوضات مع القوى العظمى قبل مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر بغية إحياء الاتفاق النووي.

وقد توقفت المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في حزيران/ يونيو الماضي.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما تعنيه إيران بعبارة "قريبا جدا" التي استخدمها مسؤولون إيرانيون مرات عدة للحديث عن معاودة المفاوضات، قال خطيب زادة إن استئناف المفاوضات لن يتاخر أكثر من 90 يوما اعتبارا من تاريخ تولي الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، منصبه في الثالث من آب/ أغسطس، أي قبل مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.

وهو يعني بعبارة 90 يوما المهلة الفاصلة بين تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن، منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، وبدء المفاوضات حول النووي الإيراني في 15 نيسان/ أبريل في فيينا.

وقال المتحدث "لا اظن أننا سنحتاج إلى المهلة نفسها التي احتاجتها حكومة بايدن للمجيء إلى (المفاوضات في) فيينا. لا أظن أن (عودة المفاوضين الإيرانيين) ستحتاج إلى 90 يوما اعتبارا من تولي رئيسي منصبه".

وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا العام في محاولة لإحياء الاتفاق، بعد إبداء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه.

وأجرى الأطراف المعنيون ست جولات من المباحثات بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو، من دون أن يحدد بعد موعد جديد لاستئنافها.