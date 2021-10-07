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الأمم المتحدة تعيّن مبعوثا خاصا للصحراء الغربيّة

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 00:07

الأمم المتحدة تعيّن مبعوثا خاصا للصحراء الغربيّة
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا (74 عاما) مبعوثا خاصا للصحراء الغربية، بعد رفض المغرب أو جبهة بوليساريو نحو 12 مرشحا، منذ شغور المنصب في أيار/ مايو 2019.

ورحّب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك لدى إعلانه التعيين، بـ"مؤشر إيجابي" بعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح واقتراح الأمم المتحدة "13 اسما" على طرفي النزاع.

وفي أيار/ مايو الماضي، رفض المغرب تعيين دي ميستورا لكنه تراجع مؤخرا عن قراره وقبل به أخيرا تحت ضغوط أميركية، وفق دبلوماسيين.

ويُفترض أن يتسلّم دي ميستورا مهامه في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر. وسيكون مقرّه في بروكسل حيث يعيش، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر، يُفترض أن يُجدد لعام مبدئيا، تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" التي سيتمّ التباحث بشأنها خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن في 13 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويخلف المبعوث الجديد الذي يتمتع "بخبرة أكثر من أربعين عاما في الدبلوماسية والشؤون السياسية" بحسب ما جاء في بيان للأمم المتحدة، الرئيس الألماني الأسبق، هورست كولر الذي استقال في أيار/ مايو 2019، بعدما أحيا محادثات بين المغرب وجبهة بوليساريو بمشاركة الجزائر وموريتانيا، لكنها لم تفضِ إلى أي نتيجة ملموسة.

ويجيد دي ميستورا الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والسويدية والعربية، وهو دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة. وقد كان مبعوثا خاصا إلى سورية (2014-2018) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (2007-2009) وأفغانستان (2010-2011).

والصحراء الغربية موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، حيث تم إطلاق مشاريع إنمائية مغربية كبرى في السنوات الأخيرة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في أيلول/ سبتمبر 1991.

بودكاست عرب 48

#أنطونيو غوتيريش
#المغرب
#الجزائر
#الصحراء الغربية

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