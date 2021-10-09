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استقالة المستشار النمساوي من منصبه "لمنع الفوضى" بعد اتهامه بالفساد

تاريخ النشر: 09/10/2021 - 23:21

استقالة المستشار النمساوي من منصبه "لمنع الفوضى" بعد اتهامه بالفساد
المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

استقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، السبت، من منصبه في أعقاب ضغوط تعرّض لها إثر فضيحة فساد، وفقًا لما جاء عبر بيان مُتلفز له.

وأكد في بيانه أنه يريد "ترك مساحة لمنع الفوضى".

وقال المستشار المحافظ البالغ 35 عاما "نحتاج إلى الاستقرار"، مضيفا أن السماح بـ"انزلاق النمسا في الفوضى أو وصولها إلى طريق مسدود على مدى شهور" سيكون تصرفا "غير مسؤول" في وقت تكافح وباء كوفيد.

وأشار إلى أنه سيسمّي وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ مستشارا جديدا، فيما سيبقى هو زعيما لـ"حزب الشعب" ونائبا في البرلمان.

وطلب نائب المستشار وزعيم حزب "الخضر"، فيرنر كوغلر، الجمعة، من "حزب الشعب" تسمية مستشار آخر، مشيرا إلى أن كورتس "لم يعد مؤهلا للمنصب".

ودهم مدعون، الأربعاء، عدة مواقع على صلة بـ"حزب الشعب" وأعلنوا فتح تحقيق بشأن كورتس وتسعة أشخاص آخرين إثر اتهامات بأنه تم استخدام أموال عامة في اتفاق ينطوي على فساد هدفه ضمان تغطية إعلامية إيجابية.

ونفى كورتس أن يكون ارتكب أي مخالفة مشددا، السبت، على أن التهم الموجهة إليه "زائفة".

وقال بهدوء "سأتمكن من توضيح الأمر، أنا متأكد من ذلك".

وأشار إلى أن بعض الرسائل النصية التي تسببت له بالمشكلة كتبت "في لحظة انفعال"، مضيفا "أنا بشر ولدي عواطف وأخطاء".

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#المستشار النمساوي
#سيباستيان كورتس
#تنح
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#فساد

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