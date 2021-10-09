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الأربعاء: لقاء بين لبيد وبلينكن وبن زايد في واشنطن

تاريخ النشر: 09/10/2021 - 21:41

الأربعاء: لقاء بين لبيد وبلينكن وبن زايد في واشنطن
لبيد وبلينكن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، يوم الأربعاء المقبل، بنظيريه الإماراتي، عبدالله بن زايد، والأميركي، أنتوني بلينكن في واشنطن ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها لبيد في واشنطن.

وسيناقش وزراء الخارجية تقدّم العلاقات الإسرائيلية الإماراتية بعد مرور عام على اتفاقية تطبيع العلاقات بين الدولتين.

وستحضر على أجندة اللقاء "إمكانيات فرص أخرى لتطوير عملية السلام بالشرق الأوسط وقضايا الأمن والاستقرار بالمنطقة"، وفقًا لما صدر في بيان عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء السبت.

وبالإضافة للقاء الثلاثي، سيجتمع لبيد ببلينكن في لقاء ثنائي.

وكان قد ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي، في وقت سابق، أن "إسرائيل بصدد توقيع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول أخرى"، رفض الكشف عن هويتها.

وجاءت تصريحات لبيد التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية.

وقال لبيد إن "إسرائيل بصدد توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع بعض الدول التي لا يمكن الإفصاح عنها في هذه المرحلة".

وأضاف "يتم هذا الجهد بمساعدة الولايات المتحدة والبحرين والمغرب والإمارات"، دون أي تعليق من تلك الدول.

واعتبر لبيد أن "القضية الفلسطينية لا زالت على جدول الأعمال السياسي الإسرائيلي".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد تطرق إلى العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، في كلمة له أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نهاية الشهر الماضي.

وقال بينيت إن "المزيد قادم من اتفاقيات أبراهام". وأشاد بـ"تطبيع العلاقات مع دولة الإمارات والبحرين والمغرب والسودان".

بودكاست عرب 48

#اتفاقيات التطبيع
#إسرائيل
#أميركا
#لبيد
#بلينكن
#بن زايد

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