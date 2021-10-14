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بوتين: جائزة نوبل "لن تحمي" الصحافيّ الروسيّ موراتوف

تاريخ النشر: 14/10/2021 - 09:20

بوتين: جائزة نوبل "لن تحمي" الصحافيّ الروسيّ موراتوف
الصحافيّ موراتوف (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إن جائزة نوبل للسلام التي مُنحت لدميتري موراتوف الذي يرأس تحرير صحيفة روسية لن "تحميه" من تصنيفه بأنه "وكيل أجنبي"، في حال خالف القانون.

وكان موراتوف رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية المستقلة، قد فاز الأسبوع الماضي بالجائزة المرموقة مناصفة مع الصحافية الاستقصائية الفيليبينية ماريا ريسا، لجهودهما في تعزيز حرية التعبير.

وجاء الاعتراف بجهود موراتوف في الوقت الذي تم فيه تصنيف عشرات الصحافيين وعدد من الوسائل الاعلامية المستقلة البارزة هذا العام باعتبارها "وكيلا أجنبي".

والمصطلح الذي يحمل معاني سوفياتية يجبر الأفراد أو المنظمات على الكشف عن مصادر تمويلها الأجنبي ووسم جميع منشوراتها، بما فيها تلك التي على وسائل التواصل الاجتماعي، بعلامة تحت طائلة دفع غرامات.

وقال بوتين في منتدى بموسكو: "إذا لم ينتهك القانون الروسي وإذا لم يقدم سبباً لإعلانه وكيلا أجنبيا، عندها لن يكون كذلك".

لكنّه حذر الصحافي من محاولة الاختباء وراء جائزة نوبل و"استخدامها كدرع" لانتهاك القانون الروسي و"لفت الانتباه إليه".

وكان موراتوف من بين مجموعة من الصحافيين الذين أسسوا صحيفة نوفايا غازيتا عام 1993 بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وأصبحت الصحيفة واحدة من الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في مشهد إعلامي مسيطَر عليه بإحكام.

ويقول معارضو الكرملين إن السلطات تشن حملة ضد وسائل الإعلام المستقلة مع إجبار العديد من الوكلاء الأجانب وغيرهم على الإغلاق.

وبعد استلامه الجائزة الجمعة الماضي، قال موراتوف إنه غير متأكد من كيفية تأثيرها على "الرقابة".

وفي اليوم نفسه أضافت وزارة العدل تسعة أشخاص آخرين إلى قائمة "الوكلاء الأجانب".

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#الرئيس الروسي
#فلاديمير بوتين
#روسيا
#جائزرة نوبل
#دميتري موراتوف

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