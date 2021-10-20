  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الاتحاد الأوروبي: الطاقة النظيفة تجعلنا لاعبا أكثر استقلالية

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 15:43

الاتحاد الأوروبي: الطاقة النظيفة تجعلنا لاعبا أكثر استقلالية
رئيسة المفوضية الاوربية، فون ديرن لاين ( أ ب)
عرب ٤٨ \ أ ب
تحرير: عرب 48

حضّت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، الأربعاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، على الابتعاد عن الغاز الطبيعي ليس فقط لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة ولكن أيضا ليصبح الاتحاد لاعبا أكثر استقلالية في العالم.

قالت فون دير لاين للمشرعين إنه نظرا لأن الاتحاد تستورد 90% من غازه – معظمه من المنافس الاستراتيجي روسيا – "فهذا يجعلنا معرضين للخطر".

وعليه تريد فون دير لاين أن يضاعف الاتحاد الأوروبي عملية الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة من الرياح والشمس، والتي يمكن إنتاجها محليا وستكون في النهاية أرخص بكثير من الوقود الأحفوري المستورد.

وأضرّ الارتفاع الأخير في أسعار الغاز بالأسر الأكثر ضعفا في الاتحاد الأوروبي أولا، ووجهت فون دير لاين مرة أخرى دعوة إلى الدول الأعضاء للتأكد من إمكانية تعديل الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة لحماية مواطني الاتحاد الأوروبي الأكثر فقرا.

وتطرقت فون دير لاين أيضا إلى موضوع الأهمية الاستراتيجية لتكون الكتلة الأوروبية أقل اعتمادا على الواردات.

فحتى لو قامت دولة شريكة مثل النرويج برفع صادراتها إلى الاتحاد لتلبية الطلب المتزايد، فإن أحد اللاعبين الرئيسيين لم يفعل ذلك.

قالت فون دير لاين "بينما التزمت شركة غازبروم الروسية بعقودها طويلة الأجل معنا، إلا أنها لم تستجب للطلب المرتفع، كما فعلت في السنوات السابقة. وبالتأكيد تعتمد أوروبا اليوم بشكل كبير على الغاز".

وأضافت أنه نتيجة لذلك لم يكن الانتقال إلى الطاقة النظيفة ضروريا فقط لتصبح الطاقة محايدة بحلول منتصف القرن.

وقالت "الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليس أمرا حيويا لكوكبنا فقط، بل إنه ضروري لاقتصادنا ولمقاومة صدمات أسعار الطاقة".

وكانت هذه إشارة مستترة لقادة مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي ألقى باللوم في ارتفاع أسعار الطاقة على خطط المفوضية الأوروبية بشأن (الاتفاقية الخضراء). يهدف المشروع إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ بحلول العام 2030 وجعل الكتلة خالية من الكربون بحلول العام 2050.

بودكاست عرب 48

#أزمة الطاقة
#أوروبا
#أورسولا فون دير لاين
#الاتحاد الأوروبي
#الطاقة النظيفة

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية في دمشق
قتلى وجرحى بتفجير حافلة عسكرية في دمشق

2021-10-20

إدلب: قوات النظام تستهدف مدنيين.. 8 قتلى و26 إصابة
إدلب: قوات النظام تستهدف مدنيين.. 8 قتلى و26 إصابة

2021-10-20

انفجار مرفأ بيروت: استئناف المحكمة باستجواب دياب ووزيرين سابقين
انفجار مرفأ بيروت: استئناف المحكمة باستجواب دياب ووزيرين سابقين

2021-10-20

الأكثر قراءة

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

2021-10-19
عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

2021-10-19
مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

2021-10-19
تحليلات:

تحليلات: "دفء" علاقات إيران مع دول عربية يقلق إسرائيل

2021-10-19
المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

2021-10-19