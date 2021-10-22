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مقتل 15 شخصًا جراء انفجار مصنع في روسيا

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 12:29

مقتل 15 شخصًا جراء انفجار مصنع في روسيا
من انفجار سابق (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

قتل 15 شخصًا وفقد آخرون في حريق مصنع لإنتاج متفجرات للاستخدام المدني في منطقة ريازان في وسط روسيا، كما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية، اليوم، الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن "حريقا اندلع بعد عملية تقنية"، موضحة أن "خمسة عشر قتلوا".

ووقع الحادث في مصنع "إلاستيك" لتصنيع المتفجرات الصناعية المعدة للاستخدام المدني، بحسب المصدر نفسه.

وقد أرسل أكثر من 170 مسعفا إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وأضافت الوزارة "ليس هناك ما يشكل تهديدًا لسكان" البلدات المجاورة.

ونجم الحريق عن "انتهاك للعمليات التكنولوجية ومعايير السلامة"، وفق ما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر أمني.

وتعتبر الحكومة الروسية ذلك المصنع "شركة إستراتيجية" وتنتمي، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني، إلى مجموعة "روستيك" الحكومية التي تضم شركات تزود منتجات صناعية ومتقدمة للقطاعين المدني والعسكري.

والانفجارات والحرائق العرضية والقاتلة أمر شائع في روسيا بسبب البنية التحتية المتداعية التي تعود بمعظمها إلى الحقبة السوفياتية، أو عدم الامتثال لمعايير السلامة.

في كانون الأول/ديسمبر 2020، لقي 11 شخصا أحتافهم في حريق داخل دار لرعاية المسنين في منطقة الأورال.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، قضى 11 شخصا ثم أربعة أشخاص على التوالي في حريقين منفصلين في تومسك وموسكو اندلعا في مسكان مهاجرين.

وأخطر حريق في السنوات الأخيرة اندلع في العام 2018 عندما لقي 64 شخصا حتفهم بعدما دمرت النيران مركزا للتسوق فيما كانت أنظمة الإنذار ومخارج الطوارئ معطلة.

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#روسيا
#انفجار

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