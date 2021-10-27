ألمانيا: ننتظر معلومات من إسرائيل بشأن تصنيف مؤسسات فلسطينية كـ"إرهابية"

أعربت برلين، الأربعاء، عن "قلقها البالغ" من قرار إسرائيل تصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية"، مشيرة إلى أن "قدرة المجتمع المدني القوي على العمل" ضرورية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي: "نحن قلقون للغاية من هذا القرار الإسرائيلي"، مشيرا إلى "إجراء يحمل تداعيات سياسية وقانونية ومالية كبيرة".

وأضاف أنه "من وجهة نظر الحكومة (الألمانية)، إنه لأمر ضروري احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقدرة مجتمع مدني قوي على العمل".

وأشارت الوزارة الألمانية إلى أن المنظمات غير الحكومية المستهدفة "قامت بحملة من أجل حماية حقوق الإنسان بشكل عام ومن أجل حقوق النساء والأطفال والعاملين في ظروف غير مستقرة".

كما أكدت برلين أنها "حققت على الدوام في الادعاءات والإشارات المتعلقة باحتمال وجود علاقات لشركائها (مع منظمات إرهابية)"، وتعاملت "بجدية بالغة" مع أي معلومة بهذا الصدد.

وأضافت الوزارة: "لذلك ننتظر الآن معلومات إضافية من الجانب الإسرائيلي".