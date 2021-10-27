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فنزويلا: الإفراج عن ناشطين معروفين بعد ضغوط دولية

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 08:56

فنزويلا: الإفراج عن ناشطين معروفين بعد ضغوط دولية
مادورو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أطلقت السلطات الفنزويلية، اليوم، الأربعاء، سراح اثنين من ثلاثة ناشطين في المنظمة غير الحكومية "فونداريديس"، التي تعمل في المنطقة الحدودية مع كولومبيا وتنتقد السلطات، بعد انتقادات دولية حادّة.

وأوقف الثلاثة في تموز/يوليو بتهمة "الإرهاب"، وأبقي مدير المنظّمة رهن السجن، كما أفادت مصادر عدة.

وأكد مدير المنظمة غير الحكومية "فورو بينال"، المحامي ألفريدو روميرو، على تويتر "أُطلق سراح عمر دي ديوس غارسيا ورافاييل تارازونا دي فونداريديس صباح اليوم (الثلاثاء). وسيتعين عليهما المثول أمام المحكمة كل ثمانية أيام".

وأوضح أن خافيير تارازونا مدير منظمة "فونداريديس" ما زال "محروما من الحرية".

وكتبت "فونداريديس" على تويتر "مديرنا ما زال محتجزا بشكل تعسفي ويجب الإفراج عنه دون قيد أو شرط لأنه بريء من الجرائم المنسوبة إليه".

وأصبح خافيير تارازونا شخصية معروفة في الأشهر الأخيرة في فنزويلا، خصوصًا بعدما أشار في آذار/مارس إلى القتال بين الجيش الفنزويلي والجماعات المسلحة الكولومبية على الحدود بين البلدين.

وخلفت هذه الاشتباكات 16 قتيلا من الجيش، وفق التقرير الرسمي الذي لا يذكر خسائر في صفوف المسلحين.

كذلك، تتهم "فونداريديس" السلطة بإيواء قادة من "جيش التحرير الوطني"، آخر مجموعة مسلحة نشطة في كولومبيا، ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية، على الأراضي الفنزويلية.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إن احتجاز الناشطين كان "مثالا مقلقا" على "القيود المفروضة على الفضاء المدني" في فنزويلا معتبرة التهم "غير متناسبة".

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#فنزويلا
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