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إيران تعلن إحباط هجوم قراصنة على ناقلة نفط لها في خليج عدن

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 17:03

إيران تعلن إحباط هجوم قراصنة على ناقلة نفط لها في خليج عدن
(توضيحية - الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت البحرية الإيرانية، الإثنين، إحباط هجوم قراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، بحسب إعلام محلي.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن دورية الحماية البحرية التابعة للجيش الايراني اشتبكت، صباح اليوم، مع قراصنة وهي في طريقها إلى خليج عدن، قبل دخولها مضيق باب المندب.

وأضافت أن أربعة زوارق تحمل من 4 إلى 6 ركاب مسلحين حاولت مهاجمة الناقلة والاقتراب منها ، لكن دورية الحماية المرافقة للناقلة اتخذت الإجراءات في الوقت المناسب وتبادلت إطلاق النار التحذيري مما ارغم القراصنة على الهروب من موقع السفينة.

يشار إلى أنه في منتصف الشهر الماضي، أعلنت قوة البحرية في الجيش الإيراني التصدي لعملية قرصنة بحرية استهدفت ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عدن.

ووصفت الحادث بـ"الإرهاب البحري".

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#إيران
#طهران
#ناقلة نفط إيرانية
#خليج عدن

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