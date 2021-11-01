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لأسباب "أمنية": إردوغان يلغي مشاركته في مؤتمر "كوب 26"

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 17:55

لأسباب "أمنية": إردوغان يلغي مشاركته في مؤتمر "كوب 26"
إردوغان خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين في روما (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه لن يحضر مؤتمر "كوب 26" حول المناخ في غلاسكو لأسباب "أمنية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الإثنين.

وقال الرئيس التركي للصحافيين، على متن الطائرة الرئاسية التي أقلته لدى عودته من قمّة الدول العشرين في روما، "لقد عدلنا عن الذهاب إلى غلاسكو حيث لم يتم تلبية مطالبنا. الأمر لا يتعلق بأمننا فحسب، بل بسمعة بلدنا أيضًا".

وقال إردوغان في تصريحات نقلتها قناة "إن تي في" التركية: "لدينا معايير تتعلق بالنظام الأمني (...). ومع ذلك، تم إبلاغنا في اللحظة الأخيرة أنه لا يمكن الوفاء بهذه المعايير".

وعاد إردوغان إلى تركيا ليل الأحد - الإثنين، فيما كان من المتوقع وصوله إلى غلاسكو، مما أثار الشكوك حول مشاركته في مؤتمر "كوب 26" حول المناخ.

وبحسب تقارير صحافية، بينها موقع "ميدل إيست آي"، عدل الرئيس التركي عن المشاركة في مؤتمر "كوب 26" بسبب القيود المفروضة على حجم الوفد التركي وعدد المركبات الرسمية.

وكان إردوغان الذي كانت بلاده آخر دولة تصادق على اتفاقية باريس للمناخ، قد خطط بداية للقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن.

لكن الرئيسين التقيا أمس، الأحد، في قمة مجموعة العشرين في روما، وتعهدا تعزيز التعاون لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، وفقا لأنقرة والبيت الأبيض.

كما أجرى الرئيس التركي اجتماعات مغلقة، الأحد، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

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#إردوعان
#غلاسكو
#كوب 26

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