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لبنان يخفّض وزن الخبز بدل رفع ثمنه

تاريخ النشر: 11/11/2021 - 22:45

لبنان يخفّض وزن الخبز بدل رفع ثمنه
بعض الصيدليات أيضًا أقفل أبوابها (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

قرّرت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، الخميس، خفض وزن ربطة الخبز مع الإبقاء على سعرها الحالي، في ظل أسوأ أزمة معيشية واقتصادية تمر بها البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنّها تجد نفسها "مضطرة هذه الفترة إلى خفض بسيط في وزن ربطة الخبز اللبناني، بما يبقي سعرها ضمن الهامش المقبول، رغم ارتفاع أسعار المكونات التي تدخل في صناعة الرغيف، من طحين ومازوت وغيرها من المواد، ورغم ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية".

وحدّد قرار الوزارة سعر ربطة الخبز بوزن 380 غرامًا في المتجر إلى المستهلك بـ5500 ليرة، وسعر ربطة الخبز زنة 800 غرام بـ7500 ليرة، أما الربطة بوزن 1050 غرامًا فيبلغ سعرها 9500 ليرة.

وقبل الأزمة الاقتصادية، كان سعر ربطة الخبز 1500 ليرة، وفي شهر شباط/فبراير الماضي، بدأ في الارتفاع، ليصل اليوم إلى 9500 ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

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#لبنان
#الخبز

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