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تحذيرات وهمية أرسلت من خادم آمن تابع لمكتب التحقيقات الفدراليّ الأميركيّ

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 20:20

تحذيرات وهمية أرسلت من خادم آمن تابع لمكتب التحقيقات الفدراليّ الأميركيّ
من اليمين؛ مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن خبراء في أمن الكمبيوتر أن رسائل بريد إلكتروني مزيفة صدرت عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية وتحذر من وقوع هجمات إلكترونية، أُرسِلت أمس السبت من خادم كمبيوتر آمن تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي تقرير مجموعة "سبامهاوس" الأمنية المستقلة الذي أشار إلى أن عددا كبيرا من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، أُرسِلت على دفعتين في وقت مبكر أمس، من موقع إلكتروني تستخدمه وكالات حكومية عدة.

وبعض الرسائل الإلكترونية التي وُجّهت باسم مجموعة الكشف عن التهديدات السيبرانية التابعة لوزارة الامن الوطني، جاءت بعنوان "عاجل: عامل تهديد في الأنظمة".

وحذرت الرسائل المتلقّين من أنهم أهداف لهجوم إلكتروني "معقّد" تُنفّذه عصابة ابتزاز معروفة، حسب ما قالت "سبامهاوس".

وقال خبير الأمن السيبراني المستقل، براين كريبس إنه تلقى أيضا بريدا إلكترونيا مزيفا من عنوان إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، لكن يحتوي رسالة مختلفة.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الوطني حصول الهجوم، من دون تقديم تفاصيل.

وقالا في بيان إن "مكتب التحقيقات الفدرالي والوكالة على علم بالحادث الذي وقع هذا الصباح ويتعلق برسائل بريد إلكتروني مزيفة من حساب البريد إلكتروني @ ic.fbi.gov".

وأضاف البيان: "هذا وضع ما زال مستمرا ولا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي. نواصل دعوة الجمهور إلى توخي الحذر من المُرسلين المجهولين ونحضّه على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

ولم يكن هناك ما يشير إلى الطريقة التي أرسل من خلالها البريد الإلكتروني، سواء عن طريق شخص يتمتع بوصول شرعي إلى الخادم أو مقرصن من الخارج.

بودكاست عرب 48

#رسائل بريد إلكتروني
#وزارة الأمن الداخلي الأميركية
#هجمات إلكترونية

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