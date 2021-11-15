بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد" إثر الانفجار في ليفربول

وصفت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، انفجار سيارة أجرة أمام مستشفى في ليفربول في شمال إنجلترا على أنه "عمل إرهابي"، فيما رفعت السلطات في بريطانيا، مستوى التأهب لهجمات إرهابية محتملة، وذلك بعد انفجار سيارة أمام مستشفى بمدينة ليفربول.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن مستوى التهديد بالإرهاب في البلد ارتفع من "كبير" إلى "شديد"، وهو ثاني أعلى مستوى في المملكة المتحدة، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

في إطار التحقيق في انفجار سيارة الأجرة، تم توقيف ثلاثة أشخاص (29 و26 و21 عاما) في حي كينزغتون في ليفربول بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وأعلنت الشرطة خلال مؤتمر صحافي، عن اعتقال رجل رابع يبلغ من العمر 20 عاما.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع هذا الحادث على أنه "عمل إرهابي" موضحة انه "لا يزال يجب تحديد" دوافع هذا العمل.

(أ ب)

وترأس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، اجتماعا للجنة الأزمة التابعة للحكومة يخصص لهذا الموضوع كما أعلن داونينغ ستريت؛ فيما يعتقد المحققون أن العبوة "صنعها" الراكب الذي توفي بعد الانفجار.

وتمت مداهمة عنوانين مختلفة، احدهما في جادة راتلاند في ليفربول حيث "عثر على عناصر مهمة وسيكون من اللازم إجراء أبحاث إضافية اليوم ويحتمل في الأيام المقبلة"، بحسب الشرطة.

وكان الراكب قد استقل سيارة الأجرة من جادة راتلاند في ليفربول وطلب من السائق نقله إلى مستشفى النساء الواقع على بعد عشر دقائق.

وأمام المستشفى وقع الانفجار قبيل الساعة 11 بالتوقيت المحلي، الأحد، في وقت كانت بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مناسبة "أحد الذكرى" وعلى بعد أمتار من كاتدرائية ليفربول حيث تجمع مئات الجنود وقدامى المحاربين وحشود.

وقال قائدة وحدة مكافحة الإرهاب الشرطة في المنطقة، راس جاكسون، خلال مؤتمر صحافي "لا يمكننا إقامة رابط في هذه المرحلة لكنها فرضية في التحقيق نستطلعها". وأوضح أن المحققين يعتقدون أنهم حددوا هوية الراكب لكنهم لا يرغبون في كشفها في الوقت الراهن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة الى مركز طبي في لندن "إنه تحقيق جار، لا يمكنني بالتالي التعليق على التفاصيل أو تحديد من أي نوع هو الحادث لكن يبدو أن سائق سيارة الأجرة المعني تصرف بسرعة بديهة وشجاعة لا تصدق".