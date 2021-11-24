الإمارات وإيران تتفقان على "فتح صفحة جديدة في العلاقات"

اتفقت إيران والإمارات على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين طهران وأبو ظبي، بحسب ما قال علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، الأربعاء.

وأفاد باقري في تغريدة بأنه التقى مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش ووزير الدولة خليفة شاهين المرر.

وأضاف: "اتفقنا حول فتح صفحة جديدة في العلاقات الإيرانية الإماراتية".

Following to traveling to the countries in the region, today in Dubai, in a friendly & cordial meeting w Dr. A.Gargash, Seniors Foreign Policy Ad’ of the Sheikh Khalifa bin Zayed, & Khalifa Shahin Almarar UAE Minister of State, we agreed to open a new chapter in & relations https://t.co/Z4g8OeebzM — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) November 24, 2021

بدورها قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" في خبرها، إن قرقاش والمرر التقيا مع باقري في الإمارات، وتم التأكيد خلال اللقاء على تطوير العلاقات القائمة على أسس حسن الجوار في إطار المصالح المشتركة.

ووفق "وام"، "تناول اللقاء بحث العلاقات بين الإمارات وإيران وتأكيد الجانبين على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة".

كما شمل اللقاء التأكيد على "العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين".

وبحث اللقاء "التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".