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روسيا تطلق مركبة عسكرية إلى الفضاء

تاريخ النشر: 25/11/2021 - 08:59

روسيا تطلق مركبة عسكرية إلى الفضاء
ثالث مركبة فضائية تطلقها روسيا بغضون شهر (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أطلقت روسيا إلى الفضاء صاروخا يحمل مركبة عسكرية من قاعدة بليسيتسك في شمال روسيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات الجوية الفضائية الروسية أطلقت بنجاح الصاروخ "سويوز-2.1 بي" (Soyuz-2.1B) الساعة 4:09 فجرا بتوقيت موسكو.

وأضاف الوزارة في البيان أن المركبة الفضائية التي حملها الصاروخ مخصصة "لأغراض عسكرية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

واختبرت روسيا منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، صاروخا مضادا للأقمار الصناعية ودمرت به أحد الأقمار، وقد نددت الولايات المتحدة بالاختبار، وسط مخاوف متنامية عالميا من "عسكرة الفضاء".

وقالت واشنطن إن الاختبار الروسي خلف آلاف القطع الخطيرة المتناثرة والمنتشرة في الفضاء، وهو ما يهدد حياة أطقم محطات الفضاء الدولية التي تقوم بمهام علمية واستكشافية.

من جهته، قال الجيش الروسي إنه "في 15 تشرين الثاني أجرت وزارة الدفاع الروسية بنجاح تجربة دُمر نتيجة لها الجسم الفضائي "تسيلينا-دي" الموضوع في المدار منذ 1982، وهو غير نشط".

وأمس الأربعاء، أطلقت روسيا بنجاح صاروخا لإرسال مركبة رسو جديدة إلى محطة الفضاء الدولية.

وأطلق الصاروخ من منشأة روسية في بايكونور بكازاخستان حاملا سفينة الشحن "بروغرس" مع مركبة الرسو "بريكال" ملحقة بها.

ومن المقرر أن تصل سفينة الشحن إلى المحطة يوم الجمعة وترتبط بنموذج المختبر العلمي الروسي الجديد "ناوكا"، الذي أضيف للمحطة في تموز/يوليو الماضي.

وذكرت الوكالة أن المركبة الجديدة التي تحمل 6 مرافئ رسو، ستوفر توسعا مستقبليا محتملا للقطاع الروسي من المحطة.

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#روسيا
#الفضاء
#مركبة عسكرية
#قاعدة بليسيتسك
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#محطات الفضاء الدولية

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