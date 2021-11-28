إحياء الاتفاق النووي: وفد إيراني بفيينا وخلافات حول منشأة كرج

مع الاستعداد لاستئناف الجولة السابعة من مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، يبرز خلاف حول منشأة كرج الإيرانية المختصة بتصنيع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم، إذ رفضت طهران التهديدات الأميركية بشأنها.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات المتوقفة منذ حزيران/يونيو الماضي، غدا الإثنين، في العاصمة النمساوية بين طهران من جهة وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا من جهة أخرى، لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. ومن المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن علي باقري مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وصل على رأس وفد إيراني إلى العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في الجولة السابعة من محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن التوصل إلى اتفاق "فوري" ممكن إذا "كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة إلى التزاماتها كاملة ورفع العقوبات".

وصرح عبد اللهيان قائلا "موقفنا واضح وصريح بشأن مفاوضات فيينا وهو أنه يجب ضمان مصالح وحقوق الشعب الإيراني… يجب رفع العقوبات، ونأمل أن نتمكن من اتخاذ خطوات أساسية وناجحة خلال هذه المحادثات".

وتابع "لسنا مكتوفي الأيدي ولدينا عدة خيارات لكننا اخترنا التفاوض… جادون في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ونأمل أن نشهد موقفا مماثلا من الأطراف الغربية". وأضاف "أكدنا لهذه الدول أننا حكومة براغماتية ونسعى إلى تحقيق النتائج".

وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة القوى الكبرى، إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شديدة على إيران.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قال عقب زيارته طهران في الأسبوع الماضي، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من القضايا، أشدها إلحاحا مسألة الوصول إلى ورشة في مجمع "تيسا" في كرج بعد شهرين من تقديم إيران وعودا بالسماح بذلك.

وتتخصص الورشة في تصنيع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي، التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتعرضت لعملية تخريب في حزيران/يونيو الماضي، دمرت واحدة من 4 كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان أميركي، موجه لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تهديد واشنطن بمواجهة إيران في الوكالة الشهر المقبل إذا لم تبد تعاونا أكبر.

وأشار البيان إلى إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية في منشأة كرج.