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14 قتيلا في تحطم مروحية عسكرية أذربيجانية

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 14:52

14 قتيلا في تحطم مروحية عسكرية أذربيجانية
(توضيحية- أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 14 جنديا على الأقل، اليوم الثلاثاء، جراء تحطم مروحية عسكرية إثناء التدريبات الجوية في معسكر "قاراهيبات" في محافظة خيزي الأذربيجانية.

وأعلنت دائرة الحدود ومكتب المدعي العام الأذربيجاني، اليوم الثلاثاء، عن تحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب في أذربيجان، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وجاء في بيان دائرة الحدود "تحطمت مروحية عسكرية تابعة لدائرة الحدود الأذربيجانية، أثناء رحلات تدريبية في ميدان غراغيبات الجوي في منطقة خيزي".

وأسفر الحادث عن سقوط قتلى وجرحى بين طاقم المروحية.

وتواجدت قيادة دائرة حدود الدولة ومكتب المدعي العام في مكان الحادث، وبدأت السلطات إجراءات تحقيقات مشتركة.

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#أذربيجان
#مناورة عسكرية
#مروحية عسكرية
#تحطم

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