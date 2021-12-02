وثائق طهران لمفاوضي فيينا: رفع العقوبات التي فرضها ترامب وأوروبا تواجه ضغطا أميركيًّا

أجرت طهران تعديلات على وثائق قدّمهما الوفد الإيراني إلى أطراف التفاوض في فيينا، مساء أمس الأربعاء، و"تؤكد الوثيقة حول العقوبات، رفع العقوبات التي فرضها (الرئيس الأميركيّ السابق، دونالد) ترامب عمليا".

جاء ذلك، بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكترونيّ، نقلا عن مستشار الوفد الإيراني في فيينا، محمد مرندي، الذي ذكر أنّ الأطراف الأوروبية "تتفهم منطق إيران، لكنها تواجه ضغوطا أميركية".

وأوضح مرندي أن الوثائق الإيرانية الجديدة تأتي استكمالا لمسودة الاتفاق خلال الجولات السابقة من المفاوضات، إلا أنه أكد أن هذه المسودة "كانت تتضمن نقاطا تتعارض مع اتفاقيات سابقة، أو لم تأخذ بالاعتبار أشياء أخرى"، مشيرا إلى أنّ حكومة إبراهيم رئيسي "أجرت تعديلات على جزء من هذه المسودة، وأكملت جزءا آخر... الوثيقة حول العقوبات تؤكد رفع العقوبات التي فرضها ترامب عمليا"، ومنوّها في الوقت ذاته إلى أن "هذا سيواجه مقاومة من الطرف الآخر حتما".

وفي ما يخصّ سير المفاوضات في العاصمة النمساويّة، ذكر مرندي أنها "تسير إلى الأمام بمهنية، والوفد الإيراني متخصص ويعمل بمهنية عالية".

وقال إنّ "الموقفين الروسي والأوروبي قريبان جدا من الموقف الإيراني، ولا فارق بينهما تقريبا"، مضيفا أن الأطراف الأوروبية "تتفهم منطق إيران، لكنها تواجه ضغوطا أميركية". واتّهم واشنطن بأنها "تريد عودة إيران الكاملة إلى الاتفاق النووي من دون القيام بواجباتها كما يلزم".

وأضاف مرندي أنّ "الجانب الأميركي يسعى تحت ذرائع مختلفة إلى الإبقاء على بعض العقوبات الأساسية"، مشيرا إلى أنّ "الأطراف الغربية تنبهت إلى أن عليها أن تأخذ جدية الحكومة الإيرانية الجديدة بالاعتبار".

وذكر أن "هذه الأطراف كانت تأمل أن يبقى إصرار الحكومة الجديدة على تنفيذ كامل للاتفاق النووي مجرد كلام، وأن تكون هذه الحكومة مستعدة مثل (الرئيس الإيراني السابق) السيد روحاني للقبول ببعض العقوبات، لكنها فهِمَتْ أن ذلك غير ممكن"، وفق قوله.