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واشنطن تزاحم باريس على صفقة أسلحة مع البحرية اليونانية

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 07:49

واشنطن تزاحم باريس على صفقة أسلحة مع البحرية اليونانية
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: محمود مجادلة

وافقت الإدارة الأميركية، أمس الجمعة، على عقد بيع محتمل تشتري بموجبه اليونان أربع فرقاطات، لتدخل بذلك واشنطن في منافسة مباشرة مع باريس التي عقدت في أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفاقًا أوليًا مع أثينا، تشتري بموجبه البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنّها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية مع عتادها مقابل 6,9 مليارات دولار، في خطوة تأتي بعد أقلّ من ثلاثة أشهر على توقيع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في باريس، عقدًا مماثلًا لم يُصبح مبرمًا بعد.

كما وافقت واشنطن على تحديث فرقاطات يونانية من طراز "ميكو" بمبلغ يقدر بنحو 2,5 مليار دولار. وقال البيان إن العقد "سيرسي على الفائز بمناقصة دولية" لتحديث البحرية اليونانية، ملمحا إلى أن الاتفاقية التي أعلنها قادة يونانيون وفرنسيون في 28 أيلول/ سبتمبر في باريس ليست نهائية.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر أعلن الرئيس الفرنسي، ماكرون، أن اليونان ستشتري بموجب اتفاق، ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار "شراكة إستراتيجية" أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.

ووجه الاتفاق رسالة من باريس بعد خسارتها عقدا بمليارات اليورو مع أستراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي.

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#واشنطن
#باريس
#صفقة أسلحة
#فرقاطات عسكرية
#البحرية اليونانية

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