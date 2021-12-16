مجلس النواب الأميركيّ يمرّر مشروع قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا

صادق مجلس النوب الأميركي على مشروع قانون، قدمته الديمقراطية إلهان عمر لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم، ردا على تصريحات عنصرية من قبل النائب الجمهوري، لورين بويبرت، ضد عمر.

وصوت لصالح مشروع القانون 219 نائبا في مجلس النواب مقابل 212، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية، أمس الأربعاء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون صوت لصالح تمرير مشروع قانون إلهان عمر لإنشاء مكتب خاص داخل وزارة الخارجية لمكافحة الإسلاموفوبيا على مستوى العالم.

وقالت إن هذا التصويت جاء بعد أسبوع من تقديم الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس مشروع قانون منفصل لطرد النائبة الجمهورية لورن بويبرت من لجان الكونغرس بسبب تصريحاتها التي وصفت فيها إلهان عمر- المسلمة من أصول صومالية- بأنها إرهابية.

ومن شأن مشروع القانون، معالجة تزايد حوادث الإسلاموفوبيا حول العالم ولايزال يتعين تمريره من قبل مجلس الشيوخ قبل تحويله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

وبحسب الشبكة الأميركية، فإن مشروع القانون كان مطروحا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب منذ أشهر، لكن تم التصويت عليه خارج إطار اللجنة بعد تعرض رئيسة المجلس نانسي بيلوسي لضغوط متزايدة من أعضاء في حزبها لاتخاذ إجراءات شديدة ضد بويبرت بسبب تصريحاتها العنصرية.