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ارتفاع حصيلة إعصار الفلبين إلى 375 شخصا

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 14:48

ارتفاع حصيلة إعصار الفلبين إلى 375 شخصا
اضطر 300 ألف شخص لترك منازلهم (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

ارتفع عدد ضحايا أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام إلى 375 شخصا، وفق ما أعلنت الشرطة الوطنية، اليوم الإثنين، فيما يطالب الناجون اليائسون بمدهم على نحو عاجل بمياه الشرب والطعام.

وأظهرت أرقام الشرطة أن 500 شخص آخرين أصيبوا بجروح، فيما فقد أثر 56 شخصا جراء الإعصار "راي" الذي ضرب الأرخبيل.

وكانت حصيلة سابقة، مساء الأحد، أشارت إلى مقتل 208 أشخاص جراء الإعصار "راي" الذي ضرب الفلبين ووصف بأنه الأشد هذا العام، في وقت تجهد فرق الإغاثة لتوزيع المياه والمواد الغذائية في الجزر المنكوبة.

وضرب الإعصار مصحوبا برياح بلغت سرعتها 195 كلم/ساعة وسط البلاد وجنوبها الخميس والجمعة، وأدى إلى اقتلاع أسقف المنازل ودمّر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجارا قبل أن يتجه نحو بحر جنوب الصين.

وأظهرت صور جوية نشرها الجيش دمارا كبيرا في المناطق المتضررة. واضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم.

وانتشر آلاف، من عناصر الجيش والشرطة وخفر السواحل ورجال الإطفاء، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا.

ويضرب الفلبين، إحدى أضعف الدول في مواجهة التغير المناخي، سنويا، حوالي 20 إعصارا تشيع الدمار في المساكن، وتقضي على محاصيل وبنى تحتية في مناطق تعاني أصلا من الفقر.

بودكاست عرب 48

#الفلبين
#الأرخبيل
#إعصار
#ضحايا
#الإعصار "راي"

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