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المحادثات بين طهران والرياض " لم تشهد تطوّرا": لقاء "مجامَلة" بين خارجيتيّ البلدين

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 16:59

المحادثات بين طهران والرياض " لم تشهد تطوّرا": لقاء "مجامَلة" بين خارجيتيّ البلدين
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان (أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، عن لقاء جمع وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحافي، إن وزيري خارجية إيران والسعودية "عقدا اجتماعا قصيرا على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

ووصف زادة اللقاء بأنه "عابر ومجامَلة".

وشارك وزير الخارجية السعودي، أمس الأحد، في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي دعت إليه بلاده باعتبارها رئيس القمة الإسلامية الحالية واستضافته إسلام أباد.

وفي السياق، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن المحادثات بين طهران والرياض " لم تشهد تطورا"، حسب المصدر ذاته.

وتابع: "مازلنا ننتظر رد الرياض، وبقدر ما يبدون هم من الجدية نحن جاهزون للتقدم في المحادثات وأن نصل بها إلى تفاهمات على صعيد المنطقة والعلاقات"

وبعد نحو 6 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين عقدت طهران والرياض عدة جولات من الحوار المباشر بينهما، برعاية من الحكومة العراقية.

وكانت آخر تلك الجولات في أيلول/ سبتمبر الماضي بمطار بغداد الدولي بين وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بحضور رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

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كما أعلن الأردن، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنه استضاف جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران، في العاصمة عمان، ناقشت عددا من القضايا الأمنية والتقنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

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