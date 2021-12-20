تحذيرات من تفشي "أوميكرون" بالعالم وإغلاقات بأوروبا

حذر مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي، من أن المتحورة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا يتفشى في كل أنحاء العالم، في حين بدأت العديد من دول أوروبا فرض القيود وإجراءات مشددة لمكافحة الفيروس الذي يتفشى فيها بشكل متسارع.

وينتشر المتحور أوميكرون من فيروس كورونا سريعا حول العالم، مما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا، وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد هذه القيود.

وقال فاوتشي لشبكة "سي إن إن"، إن "هذا الفيروس غير عادي"، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذه المتحورة ستصبح مهيمنة و"سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".

وأكد أن المتحورة تنتشر "بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا"، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.

تأتي هذه التحذيرات فيما أودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.

وفرضت العديد من الدول الأوروبية تقييدات وإجراءات مشددة وإغلاقات للحد من تفشي المتحورة الجديدة، ففي فرنسا أظهرت الفحوص إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه، بكورونا، في وقت تسجل فيه البلاد مستوى مرتفعا من الإصابات يبلغ نحو 50 ألف حالة جديدة يوميا، حسب السلطات.

وفي بريطانيا أعلن عمدة لندن صادق خان حالة الطوارئ لمساعدة السلطات الصحية على التعامل مع الانتشار الكبير للمتحورة أوميكرون، مشددا على أن فرض قيود جديدة لاحتواء مرض فيروس كورونا أمر حتمي، لأن من دونها ستنهار مرافق الخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية.

وفي أيرلندا، تُقفل الحانات والمطاعم عند الساعة الثامنة مساء اعتبارا من أمس الأحد حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.

أما الدانمارك، فستغلق اعتبارا من الأحد ولمدة شهر المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية، فضلا عن المتنزهات الترفيهية والمتاحف.

وأعلنت السلطات الألمانية إدراج المملكة المتحدة على لائحة الدول العالية المخاطر لناحية تفشي كورونا، وهو ما سيستدعي فرض قيود كثيرة على السفر.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6 ملايين بعد تسجيل 16 ألفا و86 إصابة جديدة.