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باريس: واحدة من كل ثلاث إصابات بكورونا مرتبطة بـ"أوميكرون"

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 17:54

باريس: واحدة من كل ثلاث إصابات بكورونا مرتبطة بـ"أوميكرون"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من واحدة من كل ثلاث إصابات بكورونا "مرتبطة بمتحورة أوميكرون" في باريس في ضوء الفحوصات التي أُجريت.

وقال أتال إن نسبة الإصابات بأوميكرون "كانت تمثل عشرة بالمئة في نهاية الأسبوع، لكن قد نكون تجاوزنا ذلك اليوم وربما بفارق كبير في مناطق معينة، لا سيما في إيل دو فرانس وخصوصا باريس".

(أ ب)

وتابع أن معدل الإصابات بكوفيد سجل "رقما قياسيا مرة أخرى" في فرنسا وبلغ 537 حالة لكل مئة ألف نسمة.

وكانت الحكومة تخطط للمصادقة على مشروع قانون بشأن الشهادة الصحية في الخامس من كانون الثاني/ يناير من أجل "اعتمادها النهائي قبل نهاية كانون الثاني/ يناير".

لكن "الاجتماع الاستثنائي للمجلس سيعقد الاثنين المقبل، حيث سيتم تقديم مشروع القانون"، بحسب المتحدث الرسمي.

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#فرنسا
#باريس
#فيروس كورونا
#متحورة أوميكرون

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