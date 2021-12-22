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واشنطن: الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي شارف على النفاد

تاريخ النشر: 22/12/2021 - 07:09

واشنطن: الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي شارف على النفاد
بلينكن: الهامش أصبح ضيقا جدا (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

حذر المفاوض الأميركي روب مالي، من أن الهامش الزمني المتاح لإنقاذ الاتفاق النووي بات يقتصر على "بضعة أسابيع" إذا ما واصلت إيران تطوير أنشطتها الذرية بالوتيرة الحالية، مشيرا إلى خطر اندلاع "أزمة" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وعلقت مجددا المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي استؤنفت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد توقف استمر خمسة أشهر.

وأعرب مالي في تصريح لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية عن أمله باستئناف المحادثات "سريعا".

ومنذ أسابيع عدة تحذر واشنطن من أن الوقت المتاح لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وطهران حول برنامجها النووي، شارف على النفاد.

وتتهم دول الغرب طهران بمواصلة تطوير قدراتها الذرية وعرقلة المحادثات، لكن الولايات المتحدة ترفض في الوقت الراهن تحديد مهل زمنية نهائية للجهود الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي "لن أحدد موعدا نهائيا"، لكنه أكد أن الهامش أصبح "ضيقا جدا جدا جدا".

من جهته، حذر مالي من أنه "في مرحلة معينة، في مستقبل غير بعيد، سيتعين علينا الإقرار بأن الاتفاق النووي عفا عليه الزمن، وسيتعين علينا التفاوض حول اتفاق مختلف تماما، مع عبور فترة تأزم وتصعيد".

ولدى مطالبة الشبكة الأميركية المفاوض الأميركي بتحديد موعد هذا الأمر اكتفى بالقول "إذا توقفوا عن تطوير قدراتهم النووية، يكون لدينا وقت أكثر بقليل. إذا استمروا بالوتيرة الحالية، لن يكون لدينا سوى بضعة أسابيع، ليس أكثر، قبل التوصل إلى استنتاج بأن الاتفاق النووي لا يمكن إحياؤه".

من جهته، أكد بيلنكن أن الإدارة الأميركية تدرس "بشكل فاعل" "بدائل" و"خيارات" أخرى، في حال فشلت المفاوضات.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المبرم في فيينا عام 2015، والرامي إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع عقوبات دولية عن طهران. وأعادت واشنطن إثر ذلك فرض عقوبات تخنق الاقتصاد الإيراني.

لكن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، أبدى استعداده للعودة إلى الاتفاق إذا عادت طهران للتقيد بكل بنوده.

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#الاتفاق النووي
#النووي الإيراني
#مفاوضات فيينا
#روب مالي
#أنتوني بلينكن

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