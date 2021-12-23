"أوميكرون" يتفشى ببريطانيا و100 مليون إصابة بكورونا بالقارة الأميركية

تواصل المتحورة الجديدة "أوميكرون" التفشي في بريطانيا التي أعلنت عن تسجيل 106122 حالة إصابة بكورونا، أمس الأربعاء، فيما أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأميركية، أن عدد الإصابات بكوفيد-19 في القارة الأميركية منذ بداية الجائحة قد تخطى المئة مليون حالة.

وتخطت بريطانيا عتبة 100000 إصابة يومية بكورونا للمرة الأولى منذ بداية الوباء، وفقا للأرقام الحكومية. وشهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 58.9% في الحالات المؤكدة في الأيام السبعة الماضية. كما أبلغت البلاد عن 140 حالة وفاة خلال 28 يوما.

إلى ذلك، أعلنت بريطانيا أنها ستبدأ في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما ضد كورونا، بعد أن وافقت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد على استخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة من لقاح فايزر/بيونتيك مع تلك الفئة العمرية.

وقالت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين (جيه.سي.في.آي) إن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم عشرة ميكروغرامات من لقاح فايزر/بيونتيك، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة ثمانية أسابيع بين الجرعتين.

وأضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سنا بعد بيانات إضافية حول سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.

إلى ذلك، قالت منظمة الصحة للبلدان الأميركية إن أكثر من نصف هذه الحالات (51 مليونا) سجلت في الولايات المتحدة، بينما رصدت 22 مليون إصابة في البرازيل، مشيرة أيضا إلى أنه تم رصد إصابات بالمتحورة أوميكرون في 19 بلدا ومنطقة في القارة.

وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأميركية كاريسا إتيان، في بيان، إنه "يتعين على الدول الحفاظ على إجراءاتها الصحية للحد من انتقال الفيروس".

ووفقا للمنظمة، فإن غالبية الدول في الأميركيتين يفترض أن تكون بحلول نهاية العام قد وصلت أو تجاوزت الهدف الذي حددته منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 % من السكان المؤهلين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. لكن بعض البلدان مثل هاييتي وغواتيمالا وجامايكا قد لا تتمكن من تحقيق هذا الهدف.