  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"أوميكرون" يتفشى ببريطانيا و100 مليون إصابة بكورونا بالقارة الأميركية

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 07:29

"أوميكرون" يتفشى ببريطانيا و100 مليون إصابة بكورونا بالقارة الأميركية
تخطت بريطانيا عتبة 100000 إصابة يومية بكورونا (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

تواصل المتحورة الجديدة "أوميكرون" التفشي في بريطانيا التي أعلنت عن تسجيل 106122 حالة إصابة بكورونا، أمس الأربعاء، فيما أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأميركية، أن عدد الإصابات بكوفيد-19 في القارة الأميركية منذ بداية الجائحة قد تخطى المئة مليون حالة.

وتخطت بريطانيا عتبة 100000 إصابة يومية بكورونا للمرة الأولى منذ بداية الوباء، وفقا للأرقام الحكومية. وشهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 58.9% في الحالات المؤكدة في الأيام السبعة الماضية. كما أبلغت البلاد عن 140 حالة وفاة خلال 28 يوما.

إلى ذلك، أعلنت بريطانيا أنها ستبدأ في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما ضد كورونا، بعد أن وافقت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد على استخدام جرعة أقل من الجرعة المعتادة من لقاح فايزر/بيونتيك مع تلك الفئة العمرية.

وقالت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين (جيه.سي.في.آي) إن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم عشرة ميكروغرامات من لقاح فايزر/بيونتيك، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة ثمانية أسابيع بين الجرعتين.

وأضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سنا بعد بيانات إضافية حول سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.

إلى ذلك، قالت منظمة الصحة للبلدان الأميركية إن أكثر من نصف هذه الحالات (51 مليونا) سجلت في الولايات المتحدة، بينما رصدت 22 مليون إصابة في البرازيل، مشيرة أيضا إلى أنه تم رصد إصابات بالمتحورة أوميكرون في 19 بلدا ومنطقة في القارة.

وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأميركية كاريسا إتيان، في بيان، إنه "يتعين على الدول الحفاظ على إجراءاتها الصحية للحد من انتقال الفيروس".

ووفقا للمنظمة، فإن غالبية الدول في الأميركيتين يفترض أن تكون بحلول نهاية العام قد وصلت أو تجاوزت الهدف الذي حددته منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 % من السكان المؤهلين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. لكن بعض البلدان مثل هاييتي وغواتيمالا وجامايكا قد لا تتمكن من تحقيق هذا الهدف.

بودكاست عرب 48

#أوميكرون
#كورونا في بريطانيا
#كورونا في أميركا
#فيروس كورونا
#تطعيم لقاحات

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المغرب: المئات يحتجّون في عدد من المدن رفضا للتطبيع
المغرب: المئات يحتجّون في عدد من المدن رفضا للتطبيع

2021-12-23

أميركا تصادر شحنة أسلحة من إيران ببحر العرب
أميركا تصادر شحنة أسلحة من إيران ببحر العرب

2021-12-23

بايدن: سأترشح لولاية ثانية إذا كان ترامب مرشحا
بايدن: سأترشح لولاية ثانية إذا كان ترامب مرشحا

2021-12-23

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2021-12-22
تقرير: علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف

تقرير: علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية"

2021-12-22
المتطرف بن غفير يشهر سلاحا بوجه شبان عرب

المتطرف بن غفير يشهر سلاحا بوجه شبان عرب

2021-12-22
إسرائيل تهدد باغتيال العاروري إذا استمرت العمليات بالضفة

إسرائيل تهدد باغتيال العاروري إذا استمرت العمليات بالضفة

2021-12-22
أريحا: وفاة شاب متأثرا بإصابته إثر ملاحقته من أجهزة السلطة

أريحا: وفاة شاب متأثرا بإصابته إثر ملاحقته من أجهزة السلطة

2021-12-22