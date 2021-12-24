  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

32 قتيلا جراء غرق عبارة في بنغلادش

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 08:00

32 قتيلا جراء غرق عبارة في بنغلادش
(أرشيف أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

لقي 32 شخصا على الأقل مصارعهم، اليوم، الجمعة، بعدما شبّت النيران في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهر جنوبيّ بنغلادش، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقال رئيس الشرطة المحلية، موينول إسلام، "اشتعلت النيران في عبّارة أوبيجان 10، التي تتألف من ثلاثة طوابق وهي في منتصف النهر. انتشلنا 32 جثة، وقد ترتفع حصيلة القتلى. الغالبية لقوا مصرعهم بسبب الحريق وقلة قضوا غرقا بعد أن قفزوا في النهر".

ووقع الحادث في وقت مبكر من الصباح بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.

وهذا الحادث هو الأخير في سلسلة من الحوادث المماثلة في هذه الدولة، التي تقع في دلتا نهر الغانج المنخفضة، وتعبرها العديد من الأنهار.

ويحمّل خبراء سوء الصيانة وتراخي معايير السلامة والاكتظاظ مسؤولية هذه الحوادث.

بودكاست عرب 48

#بنغلادش
#غرق عبارة

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عيد الميلاد في بريطانيا: إصابات كورونا مرتفعة.. ولا قيود
عيد الميلاد في بريطانيا: إصابات كورونا مرتفعة.. ولا قيود

2021-12-24

ترامب يطلب منع الكشف عن وثائق تخصّه في الهجوم على الكابيتول
ترامب يطلب منع الكشف عن وثائق تخصّه في الهجوم على الكابيتول

2021-12-23

واشنطن تردّ على دعوة بوتين للحوار: مستعدّون لكن بشروط
واشنطن تردّ على دعوة بوتين للحوار: مستعدّون لكن بشروط

2021-12-23

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2021-12-23
برقة: 127 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنين

برقة: 127 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنين

2021-12-23
تقرير: تراجع كبير بكفاءات وحدات الاحتياط الإسرائيلية وجهوزيتها للحرب

تقرير: تراجع كبير بكفاءات وحدات الاحتياط الإسرائيلية وجهوزيتها للحرب

2021-12-23

"الإسلاميّة الجنوبيّة" في ثوب منصور عبّاس الإسرائيليّ

2021-12-23
تقرير: السعودية تصنع صواريخ بالستية بمساعدة الصين

تقرير: السعودية تصنع صواريخ بالستية بمساعدة الصين

2021-12-23