9 قتلى باشتباك بين الحرس الثوري ومسلحين بإيران

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

قتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات التعبئة، خلال اشتباكات جديدة مع مجموعات مسلحة في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق إيران، بحسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني.

وجاء هذا الإعلان ليل السبت- الأحد، غداة تأكيد الحرس قتل ثلاثة "أشرار" لضلوعهم بقتل اثنين من عناصره في المحافظة في 25 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح الحرس الثوري في بيان نشره موقعه الالكتروني الرسمي "سباه نيوز" أن قواته تمكنت، السبت، من "تحديد مخبأ ووكر عدد من الأشرار المسلحين" في منطقة كورين بمحافظة سيستان-بلوشتان الحدودية مع باكستان.

وأشار إلى أن اشتباكا مع هؤلاء أدى إلى مقتل ستة منهم وجرح خمسة آخرين.

في المقابل، أشار بيان الحرس إلى "مقتل ثلاثة مقاتلين محليين من قوات التعبئة ("البسيج") أثناء الدفاع عن أمن واستقرار الأهالي".

وكان الحرس الثوري أعلن، الجمعة، قتل ثلاثة أشخاص يعملون على "زعزعة سلام وأمن السكان في جنوب شرق البلاد"، لمسؤوليتهم عن "جريمة" قتل إثنين من عناصره قبل ذلك بنحو أسبوع.

وغالبا ما تشهد محافظة سيستان-بلوشستان، مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحة.

وفي حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو جماعات مسلحة تنشط في تلك المنطقة، سبق لطهران أن اتهمت إسلام أباد بتوفير دعم لهم.

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، تحدث الاعلام الرسمي الإيراني عن مقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد، خلال اشتباك مع مجموعات مسلحة في سيستان-بلوشستان. وفي تموز/يوليو، أعلن الحرس مقتل أربعة من عناصره خلال اشتباك مماثل في المحافظة نفسها.