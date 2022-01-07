أثيوبيا: الإفراج عن معارضين بارزين بعد تراجع المعارك

أعلنت الحكومة الأثيوبية، الجمعة، أنها ستُفرج عن العديد من الشخصيات السياسية المسجونة، من بينها مسؤولون في المعارضة وجبهة تحرير شعب تيغراي المتمرّدة.

وأوردت الدائرة الإعلامية التابعة للحكومة في بيانٍ، سمّت فيه العديد من المسؤولين الكبار في جبهة تحرير شعب تيغراي والمعارضة، أن "الهدف هو إفساح المجال لحلّ مستدام لمشاكل أثيوبيا، بطريقة سلمية ولا عنفية".

ولم يتّضح على الفور عدد المعارضين المفرج عنهم.

لكن منظمة "بالديراس فور جينوين ديموكراسي" أعلنت، في وقت سابق، عن إطلاق سراح مؤسسها إسكندر نيغا، وهو شخصية معارضة بارزة من أمهرة، سبق أن اعتقل في ظل العديد من عهود الحكومات الأثيوبية.

ويأتي الإجراء بعد إصدار رئيس الوزراء، أبيي أحمد، بيانًا دعا فيه إلى "المصالحة الوطنية" تزامنا مع احتفال أثيوبيا بعيد الميلاد الأرثوذكسي.

ومن بين المذكورين في البيان، الإعلامي الحكومي جوار محمد، وهو قطب إعلامي بات سياسيا معارضا ضمن حزب مؤتمر أورومو الفدرالي، بعد أن كان حليفا لأبيي أحمد.

واحتجز إسكندر وجوار خلال حملة اعتقالات سياسية جماعية أعقبت احتجاجات دامية منتصف عام 2020، اندلعت بعد مقتل مغنّ شعبي من إثنية الأورومو.

ومن الأسماء الأخرى، شخصيات من جبهة تحرير شعب تيغراي بينها سبحات نيغا، أحد مؤسسي الجبهة، وكيدوسان نيغا وأباي ولدو والسفير السابق في السودان، أبادي زيمو ومولو غبريغزابر.