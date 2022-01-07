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الحزب الحاكم ببولندا يقرّ بشراء "بيغاسوس": "سيكون أمرا سيئا" إن لم نمتلكه

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 15:48

الحزب الحاكم ببولندا يقرّ بشراء "بيغاسوس": "سيكون أمرا سيئا" إن لم نمتلكه
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

اعترف زعيم حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أمس الخميس، بشراء بلاده برامج تجسس متطورة من شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية، لكنه نفى استخدامها ضد خصومه السياسيين.

وقال كاتشينسكي إن برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي يتم استخدامه حاليا من قبل أجهزة المخابرات في عديد من البلدان لمكافحة الجريمة والفساد، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

وأشار إلى أن البرنامج يمثل تقدما تقنيا مقارنة بأنظمة المراقبة السابقة، التي لم تتح للمخابرات بمراقبة الرسائل المشفرة.

ويستخدم برنامج "بيغاسوس" للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات بعد اختراق هواتفهم.

وأضاف: "سيكون أمرًا سيئًا إذا لم يكن لدى أجهزة المخابرات البولندية هذا النوع من الأدوات".

وفي وقت سابق، نشرت الوكالة تقارير عن كشف مجموعة "سيتزن لاب" الكندية عن تعرض هواتف ثلاثة من منتقدي الحكومة البولندية للاختراق باستخدام برنامج "بيغاسوس".

ونفى كاتشينسكي أن تكون مراقبة الهواتف لعبت أي دور في نتيجة انتخابات 2019.

وكان مسؤولون في بولندا قد نفوا طوال الأيام السابقة، بشراء واستخدام الحكومة برنامج "بيغاسوس".

وفي تموز/ يوليو الماضي، نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".

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#بولندا
#برنامج بيغاسوس الإسرائيلي
#ببرنامج التجسس
#nso

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