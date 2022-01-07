فرنسا ترحب بعودة السفير الجزائري بعد الأزمة الدبلوماسية

عرب ٤٨ / أ ف ب

أبدى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ترحيبا بعودة السفير الجزائري إلى باريس بعد 3 شهور من الأزمة الدبلوماسية؛ حيث أكد رغبة بلاده في إحياء "الشراكة" مع الجزائر.

وقال لودريان في مقابلة مع تلفزيون "بي اف ام" وإذاعة "ار ام سي"، إن "هذا خبر جيد، تسعدني عودة السفير إلى باريس كل هذا إيجابي للغاية".

وأضاف "نرغب في إحياء الشراكة مع الجزائر، لدينا تاريخ مشترك يشوبه التعقيد والمعاناة، يجب أن نتجاوز ذلك ونستأنف معا طريق النقاش".

ولفت إلى أن "الملفات الرئيسية تتعلق بالهجرة والقضايا الاقتصادية والأمنية في المنطقة. وللجزائر دور مركزي في الأمن الإقليمي، لا سيما في مالي، حيث تتدخل فرنسا عسكريا منذ ثماني سنوات في مكافحة الجهاديين".

ويأتي استئناف الحوار عشية الذكرى الستين لإبرام اتفاقات إيفيان لوقف إطلاق النار في الجزائر (18 آذار/مارس 1962) التي مهدت لاستقلالها في 5 تموز/يوليو 1962.

بعد ثلاثة أشهر من الغياب، استأنف السفير الجزائري محمد عنتر داود مهامه في باريس أمس، الخميس، وأكد اليوم "أنا في مكتبي" مشيرا إلى "الإرادة المعلنة لرئيسي الدولتين لتخفيف التوتر".

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في 2 تشرين الأول/ أكتوبر بعد تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتبر فيها أن الجزائر أقامت بعد استقلالها عام 1962 "ريعا للذاكرة" يحافظ عليه "النظام السياسي-العسكري".

لكن ماكرون أعلن بعد فترة وجيزة أنه "يأسف للخلافات وسوء التفاهم مع الجزائر".

وزار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجزائر مطلع كانون الأول/ ديسمبر، وقال الجمعة "كان لدينا بعض سوء التفاهم مع الجزائريين في الأشهر الأخيرة. لقد حدث ذلك بالفعل. كانت هناك دائما صعوبات من حين لآخر، لكننا تمكنا دائما من حلها".

ومما يذكر أن العلاقات بين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والجزائر كثيرا ما شهدت اضطرابات. وتعود آخر أزمة خطرة قبل أزمة تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 شباط/فبراير 2005 عندما أقر البرلمان الفرنسي قانونا يعترف بـ"الدور الإيجابي للاستعمار".