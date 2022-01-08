بريطانيا: أكثر من 150 ألف وفاة منذ بدء تفشي كورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

سجلت بريطانيا اليوم، السبت، 313 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 150 ألف و57 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

ووفقا لمعطيات الحكومة، فقد جرى تسجيل 146 ألف و390 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في تراجع عن العدد القياسي الذي سجل الثلاثاء.

ورغم أن عدد المصابين في المستشفيات هو راهنا أقل من ذلك الذي سجل خلال الموجات السابقة (18 ألفا و454 شخصا السبت)، لا يزال الضغط على النظام الصحي بالغ الشدة.

وسجل النظام الصحي في إنجلترا في الثاني من كانون الثاني/يناير غياب أكثر من 39 ألفا من أفراد الطواقم الطبية بسبب خضوعهم للحجر بعد إصابتهم بكورونا او مخالطتهم مصابين، في زيادة نسبتها 59% خلال أسبوع.

ويشمل هذا العدد غياب 4700 شخص في لندن التي شكلت بؤرة التفشي الجديد للوباء.

وأعلنت الحكومة، الجمعة، أنها ستنشر مئات العسكريين دعما للمستشفيات وخدمات الإسعاف في محاولة لسد هذا النقص الكبير. وتم توزيع نحو 1800 عسكري في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

ورفض رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حتى الآن فرض مزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس، مراهنا على كثافة إجراء الفحوص واتساع حملة التلقيح.

وتلقى 82% من البريطانيين الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما جرعتين من اللقاح، فيما تلقى 60% من الفئة المذكورة الجرعة المعززة (35 مليون شخص).