كازاخستان: 4266 معتقلا وتعليمات بـ"إطلاق النار بهدف قتل" المحتجين

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن جهاز الأمن الوطني في كازاخستان، في بيان صدر عنه اليوم، السبت، أن رئيسه السابق كريم ماسيموف، اعتقل بتهمة "الخيانة العظمى"، بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد.

وقالت "لجنة الأمن الوطنية" إن مديرها السابق اعتقل، الخميس، بعد بدء تحقيق ضده بتهمة الخيانة العظمى.

وأوضح البيان أنه "في 6 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، فتحت لجنة الأمن الوطنية تحقيقا أوليا بتهمة الخيانة العظمى". وأضاف "في اليوم نفسه أوقف المدير السابق للجنة الأمن الوطنية ك. ك. ماسيموف وأودع مركزا للاعتقال الموقت مع أشخاص آخرين".

وكان كريم كاجيمكانولي ماسيموف حليف الرئيس الكازاخستاني السابق، نور سلطان نزارباييف، والمقرب منه، أقيل من منصبه كرئيس لمصرف "كي إن بي" خلال الأسبوع الجاري، بعد أعمال شغب نجمت عن زيادة في أسعار الغاز.

وتهز كازاخستان، أكبر دولة في آسيا الوسطى، حركة احتجاج بدأت الأحد الماضي في المقاطعات، بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصا إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط قتلى.

ورفض رئيس البلاد قاسم جومرت توكاييف، الجمعة، أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ"إطلاق النار بهدف القتل" لوضع حد لأعمال الشغب.

وأدت أعمال الشغب التي تخللها تبادل إطلاق نار بأسلحة نارية، إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح بحسب السلطات.

VIDEO: With burnt cars and shattered glass scattered across the city of Almaty, people take to the streets of Kazakhstan's largest city in small groups, with caution pic.twitter.com/GamCBIqCYg — AFP News Agency (@AFP) January 7, 2022

ووصلت وحدة من القوات الروسية ودول أخرى متحالفة مع موسكو، الخميس، إلى كازاخستان لدعم السلطات عبر حماية المباني الإستراتيجية ومساندة الشرطة.

من جهتها، سمحت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأميركية في ألماتي، بمغادرة كازاخستان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي وأفراد عائلات جميع الموظفين" في هذه القنصلية.

وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، اليوم السبت، توقيف 4266 شخصًا على خلفية أعمال الشغب الدائرة في البلاد، بحسب ما أعلنت الوزارة.

وأفادت بأنه أُوقِف أكثر من 100 شخص في إحدى قرى منطقة ألماتي، متحدثة عن أنهم "مواطنون من دولة مجاورة"، وفق ما تظهره بيانات أولية، من دون تفاصيل أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أنّ مدينة ألماتي شهدت، صباح اليوم السبت، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين، وسط انتشار أمني كثيف واستمرار عملية مكافحة الإرهاب.

وبحسب الوكالة، يساعد سكان المدينة الشرطة في تحديد "المجموعات المشبوهة من الأشخاص، إذ يختبئ المسلحون في الساحات والحدائق".

وعثرت القوات الأمنية على مخبأ للأسلحة في منطقة زامبيل، من بينها عدة رشاشات ومسدسات، وكذلك منتجات مسروقة مثل دراجات هوائية، وتلفزيونات، وهواتف محمولة، وأسلحة، وذخائر في مبنى خدمة السيارات في ألماتي.