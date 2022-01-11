إصابات قياسية بأميركا ولقاح لأوميكرون بعد شهرين

عادت أميركا لتسجل أعلى رقم يومي عالمي منذ بدء جائحة كورونا، فيما تواصل المتحورة أوميكرون الانتشار السريع حول العالم وخاصة بالدول الأوروبية، في وقت أعلنت شركة فايزر إمكانية التوصل إلى لقاح لأوميكرون بحلول آذار/مارس المقبل.

وأظهرت إحصاءات رسمية أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا، أمس الإثنين، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة بالعالم. ولم تبلغ جميع الولايات عن الإصابات يوم الإثنين، لذلك من المرجح أن يكون الرقم النهائي أعلى حتى من ذلك.

شهد العالم تسجيل نحو مليوني إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل مزيد من الدول معدلات قياسية، بينما كشفت دول عن تأثيرات اقتصادية سببها تفشي المتحور أوميكرون، كما أن دولا أخرى وضعت الإجراءات المتخذة للحد من الوباء موضع التنفيذ.

وسجلت فرنسا ما يقرب من 94 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، مما دفع متوسط الإصابات الجديدة على مدى 7 أيام إلى مستوى مرتفع جديد عند 269 ألفا و614 حالة، وهو اليوم الـ14 على التوالي الذي يشهد ارتفاعا.

وفي إيطاليا، مارس رئيس الوزراء ماريو دراغي، ضغوطا جديدة على غير المحصنين، قائلا إنهم سبب "معظم مشاكل" البلاد التي تشهد تفشيا قويا للمتحور أوميكرون.

وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إصابته بفيروس كورونا، وذلك للمرة الثانية منذ بدء انتشار الوباء قبل نحو عامين.

ورغم تفشي الفيروس، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، على إنهاء قيود السفر التي فرضتها سابقا على منطقة جنوب القارة الأفريقية.

على صعيد آخر، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، أن ثمة حاجة للقاح يستهدف السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، وأن شركته يمكنها إنتاج واحد من هذا القبيل بحلول آذار المقبل.

وقال بورلا إن فايزر وشريكتها بيونتك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون، وعلى أخرى تشمل اللقاح السابق وآخر مقاوما للسلالات المتجددة السريعة الانتشار.

وأضاف بورلا، أن لقاحات "كوفيد-19" قد ينتهي بها الحال لأن تصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس، وأن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر قد تكون مؤهلة للحصول عليها دوريا خلال فترة زمنية تقل عن العام.