حوادث الهند: 9 قتلى إثر انحراف قطار عن مساره

قتل تسعة أشخاص وأصيب 36 آخرون، أمس، الخميس، إثر خروج 12 عربة من قطار "بيكانير-غواهاتى" السريع عن مسارها، وانقلاب بعضها قرب مدينة "دوموهانى" بمنطقة جالبايجورى.

ورجّح وزير السكك الحديدية الهندي، أشوينى فايشناو، أن يكون السبب الرئيسي وراء حادثة القطار السريع "مشكلة في معدّات القطار، وليس في المسارات"، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست" الهندية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال تفقّده لموقع الحادثة، التي وقعت في منطقة جالبايجورى بولاية غرب البنغال الهندية.

وأضاف، خلال لقاءه في المستشفى ببعض المصابين، أن السبب الحقيقي وراء الحادثة "لا يمكن التأكد منه إلا بعد تفكيك معدّات المحرك"، وأنّ "المشكلة تتعلق بمعدات القطار، وليس بقيود السرعة أو المسارات. هناك آثار على المعدات، ولا يمكن التأكد من سبب الحادثة إلا بعد تفكيكها ودراسة تلك العلامات".

وأكّد أن السبب الجذري وراء الحادثة سيظهر قريبا، مشيرًا إلى أن التحقيق جار في ملابسات الحادثة.

وذكر بيان صادر عن إدارة "السكك الحديدية الشمالية الشرقية الحدودية" أنه لم يتم التعرف بعد على ثلاثة من الضحايا، مشيرا إلى أن القطار كان يقل 1053 راكبا وقت خروجه عن المسار.

ووفقًا للبيان، وبعد اكتمال عملية إغاثة الركاب في الموقع، ستبدأ أعمال الترميم لتطبيع حركة القطار.

يشار إلى أنه تم إلغاء رحلات ما لا يقل عن 10 قطارات على الطريق المتأثر بالحادثة، بينما تم تحويل رحلات 10 قطارات أخرى بعيدة المدى عبر طرق بديلة.