  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

حوادث الهند: 9 قتلى إثر انحراف قطار عن مساره

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 19:31

حوادث الهند: 9 قتلى إثر انحراف قطار عن مساره
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قتل تسعة أشخاص وأصيب 36 آخرون، أمس، الخميس، إثر خروج 12 عربة من قطار "بيكانير-غواهاتى" السريع عن مسارها، وانقلاب بعضها قرب مدينة "دوموهانى" بمنطقة جالبايجورى.

ورجّح وزير السكك الحديدية الهندي، أشوينى فايشناو، أن يكون السبب الرئيسي وراء حادثة القطار السريع "مشكلة في معدّات القطار، وليس في المسارات"، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست" الهندية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال تفقّده لموقع الحادثة، التي وقعت في منطقة جالبايجورى بولاية غرب البنغال الهندية.

وأضاف، خلال لقاءه في المستشفى ببعض المصابين، أن السبب الحقيقي وراء الحادثة "لا يمكن التأكد منه إلا بعد تفكيك معدّات المحرك"، وأنّ "المشكلة تتعلق بمعدات القطار، وليس بقيود السرعة أو المسارات. هناك آثار على المعدات، ولا يمكن التأكد من سبب الحادثة إلا بعد تفكيكها ودراسة تلك العلامات".

وأكّد أن السبب الجذري وراء الحادثة سيظهر قريبا، مشيرًا إلى أن التحقيق جار في ملابسات الحادثة.

وذكر بيان صادر عن إدارة "السكك الحديدية الشمالية الشرقية الحدودية" أنه لم يتم التعرف بعد على ثلاثة من الضحايا، مشيرا إلى أن القطار كان يقل 1053 راكبا وقت خروجه عن المسار.

ووفقًا للبيان، وبعد اكتمال عملية إغاثة الركاب في الموقع، ستبدأ أعمال الترميم لتطبيع حركة القطار.

يشار إلى أنه تم إلغاء رحلات ما لا يقل عن 10 قطارات على الطريق المتأثر بالحادثة، بينما تم تحويل رحلات 10 قطارات أخرى بعيدة المدى عبر طرق بديلة.

بودكاست عرب 48

#الهند
#قطارات الهند
#حوادث الهند

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مالي: الجيش يحشد ضدّ الضغط الدولي منذ الانقلاب
مالي: الجيش يحشد ضدّ الضغط الدولي منذ الانقلاب

2022-01-14

واشنطن: روسيا أعدت لعملية "مموهة" كذريعة لغزو أوكرانيا
واشنطن: روسيا أعدت لعملية "مموهة" كذريعة لغزو أوكرانيا

2022-01-14

وزير إماراتي: "نراهن على تركيا" اقتصاديًا
وزير إماراتي: "نراهن على تركيا" اقتصاديًا

2022-01-14

الأكثر قراءة

مواجهات ليلية في النقب: 13 معتقلا على الأقل واعتداءات واسعة

مواجهات ليلية في النقب: 13 معتقلا على الأقل واعتداءات واسعة

2022-01-13
ألمانيا: حكم

ألمانيا: حكم "تاريخيّ" في قضية جرائم ارتكبها النظام السوريّ

2022-01-13
مقتل الضابطين الإسرائيليين: إطلاق نار بهدف القتل

مقتل الضابطين الإسرائيليين: إطلاق نار بهدف القتل

2022-01-13
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة

2022-01-13
84 معتقلا ودعوات لتظاهرات وفعاليات نصرة للنقب

84 معتقلا ودعوات لتظاهرات وفعاليات نصرة للنقب

2022-01-13