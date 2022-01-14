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وزير إماراتي: "نراهن على تركيا" اقتصاديًا

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 18:09

وزير إماراتي: "نراهن على تركيا" اقتصاديًا
بن زايد وإردوغان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، أنّ بلاده "تراهن على تركيا"، بسعيها لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية، في أحدث مؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين.

وقال الزيودي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" نشرت، أمس، الخميس، إنّ الإمارات تأمل في مضاعفة حجم التجارة مع تركيا مرتين أو ثلاث مرات، لفتح أسواق جديدة.

وأضاف الزيودي أن الإمارات "تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقا جديدة من خلال خدماتها اللوجستية، وسلسلة التوريد الخاصة بها".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في تشرين الثاني/نوفمبر عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، وذلك خلال أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول اماراتي الى تركيا منذ 2012.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا بعد الحصار الذي فرضته السعودية ودول أخرى بينها الإمارات على قطر، أقرب حلفاء أنقرة، واستمر من منتصف عام 2017 حتى أوائل العام الماضي.

كما دعمت الإمارات وتركيا أطرافا متنازعين في الحرب في ليبيا، حيث تم التوصل الى وقف لإطلاق النار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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#الزيودي
#الإمارات
#تركيا
#قطر

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